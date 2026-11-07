Enem: estudantes poderão usar bicicletas gratuitas para ir às provas em BH

Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão contar com uma alternativa gratuita de transporte para chegar aos locais de prova em Belo Horizonte. A Tembici, empresa de bicicletas compartilhadas, e a Estácio se uniram para oferecer o plano especial “Vai de Bike Estácio” nos dois domingos (8 e 15 de novembro), datas de aplicação do exame.

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A iniciativa também contempla candidatos de Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) e tem como objetivo facilitar o deslocamento dos participantes, oferecendo bicicletas tanto para o percurso completo até os locais de prova quanto para complementar viagens feitas em outros meios de transporte.

O benefício inclui duas viagens de até 60 minutos cada, que podem ser utilizadas para os trajetos de ida e volta, respeitando o limite de duração de cada percurso. A ação retoma uma parceria realizada em edições anteriores do Enem e busca ampliar as alternativas de mobilidade urbana em dias de grande circulação de estudantes nas cidades.

Como utilizar

Para ter acesso ao plano, é necessário possuir cadastro no sistema de bicicletas compartilhadas da Tembici e não ter outro plano ativo.

A contratação deve ser feita pelo aplicativo da empresa. O “Vai de Bike Estácio” aparecerá com o valor de R$ 26,90. Antes de concluir a operação, o estudante deverá inserir o cupom CARONAESTACIO para zerar o custo.

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A retirada e a devolução das bicicletas deverão ser realizadas nas estações do sistema. O aplicativo da Tembici permite consultar a localização das estações e a disponibilidade de bicicletas, possibilitando que os candidatos planejem antecipadamente o deslocamento até os locais de prova.