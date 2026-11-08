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Tema da redação do Enem 2026 é divulgado; confira

Primeiro dia de prova é realizado neste domingo (8/11) e engloba questões de linguagens e ciências humanas, além da redação de até 30 linhas

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
08/11/2026 14:54 - atualizado em 08/11/2026 15:15

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Em anos anteriores, a redação do Enem se voltou a questões ligadas à desigualdade e minorias sociais no país
Em anos anteriores, a redação do Enem se voltou a questões ligadas à desigualdade e minorias sociais no país crédito: Magnific

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". Leonardo Barchini, ministro da Educação, divulgou a proposta na tarde deste domingo (8/11), por volta das 13h40.

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Todos os participantes devem escrever, a partir de textos motivadores da prova, um dissertativo-argumentativo de até 30 linhas. Os avaliadores analisam a redação a partir de cinco competências, que recebem notas de 0 a 200.

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As avaliações passam, por exemplo, por análise de domínio da língua portuguesa, compreensão da proposta, argumentos consistentes e elaboração de uma proposta de intervenção para o problema em destaque.

A redação tem forte impacto na nota final do candidato. Algumas condutas, como a fuga ao tema ou textos menores que oito linhas, podem levar a uma nota zero. 

Temas anteriores

Em anos anteriores, a redação do Enem se voltou a questões ligadas à desigualdade e minorias sociais no país. Veja:

2025: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira"

2024: "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil"

2023: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil"

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2022: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil"

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