Tema da redação do Enem 2026 é divulgado; confira

Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". Leonardo Barchini, ministro da Educação, divulgou a proposta na tarde deste domingo (8/11), por volta das 13h40.

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Todos os participantes devem escrever, a partir de textos motivadores da prova, um dissertativo-argumentativo de até 30 linhas. Os avaliadores analisam a redação a partir de cinco competências, que recebem notas de 0 a 200.

As avaliações passam, por exemplo, por análise de domínio da língua portuguesa, compreensão da proposta, argumentos consistentes e elaboração de uma proposta de intervenção para o problema em destaque.

A redação tem forte impacto na nota final do candidato. Algumas condutas, como a fuga ao tema ou textos menores que oito linhas, podem levar a uma nota zero.

Temas anteriores

Em anos anteriores, a redação do Enem se voltou a questões ligadas à desigualdade e minorias sociais no país. Veja:

2025: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira"

2024: "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil"

2023: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil"

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2022: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil"