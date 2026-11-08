Enem 2026: participantes avaliam o tema da redação

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”, divulgado pelo ministro da educação, Leonardo Barchini, dividiu os participantes.

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No campus da Pontifícia Universidade Católica (PUC) Minas no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte, alguns estudantes dizem ter achado o tema tranquilo, enquanto outros, contam que tiveram dificuldade.

Thainá Cristine, de 17 anos, fez o Enem pela segunda vez e diz querer passar em administração. Sobre a redação, ela afirma ter tido uma dificuldade de encontrar o problema e, consequentemente, uma solução. “Eu achei um tema difícil de falar, porque não era muito de crítica. Fiquei muito em dúvida do que falar e acho que minha proposta não foi tão boa quanto deveria”, conta.

Diego Almeida fez o Enem há mais de dez anos e decidiu fazer este ano sem muitas pretensões Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Diego Almeida, de 34 anos, concorda com Thainá, e diz ter seguido em um caminho de divulgação e valorização do SUS em sua redação. “Acho que é difícil de fazer, o SUS é algo que está na vida o tempo todo, desde a vacina até vigilância sanitária,e a gente não dá muita atenção para isso. Então meu foco foi pensar em como isso é divulgado, como a população geral fica sabendo que tudo isso está envolvido pelo SUS”, afirma.

“Tentei trazer uma abordagem multidisciplinar com história, geografia e ciência de motivos de o SUS existir e da importância dele no dia a dia. E acho que um dos principais é o combate às fake news, acho que muita coisa do SUS é vinda da desinformação, mal-intencionada ou só mal-informada mesmo”, completa.

Nicole Caroline, de 18 anos, está fazendo o Enem pela segunda vez. Seu objetivo é cursar direito. Sobre a redação, ela diz ter considerado um ponto sobre o Sistema Único de Saúde que, em sua avaliação, deve melhorar. “O SUS tem muitos recursos ao meu ver, mas a má organização para fazer com que ele funcione da maneira que deve ser, é o que considero como problema”

“Como solução, eu pontuei bastante essa questão de olhar para a organização. Recursos eu vejo que o SUS tem muito”, completa a estudante.

COVID-19

O repertório que José Henrique Mol, de 16 anos, usou em sua redação foi a memória da pandemia de COVID-19. “O SUS teve um papel essencial, principalmente para as pessoas mais carentes”, afirma.

“Na redação, tínhamos que falar da valorização do SUS, então eu falei que ele era ainda muito desvalorizado, mesmo sendo referência internacionalmente. Falei que deveríamos dar o devido valor ao SUS, que é algo essencial na vida cotidiana”, diz José Henrique, que fez a prova pela segunda vez.

Como funciona

A redação é extremamente importante por representar 20% da nota final dos participantes e por ter a possibilidade de ser zerada. A partir de textos motivadores, que, na prova de hoje, eram, entre outros, artigos da Constituição Federal, os estudantes precisam elaborar um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas.

Os avaliadores analisam a redação a partir de cinco competências, que recebem notas de 0 a 200. As avaliações passam, por exemplo, por análise de domínio da língua portuguesa, compreensão da proposta, argumentos consistentes e elaboração de uma proposta de intervenção para o problema em destaque.

Para tirar zero ou ter a redação anulada, os participantes precisam apresentar erros como a fuga ao tema, identificação indevida ou textos menores que oito linhas.

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Temas anteriores

Em anos anteriores, a redação do Enem se voltou a questões ligadas à desigualdade e minorias sociais no país. Veja: