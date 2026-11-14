Enem 2026 atinge presença recorde na rede pública; veja a porcentagem

A participação de estudantes da rede pública no Enem 2026 alcançou 65% dos concluintes do ensino médio, conforme dados preliminares divulgados neste domingo (8). O resultado representa a maior marca da história do exame e registra 250 mil presenças a mais em comparação a 2025, ano com taxa de 53,8%. O balanço foi informado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, e pelo presidente do Inep, Manuel Palacios, durante entrevista coletiva em Brasília.

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A aplicação somou 5,05 milhões de inscrições confirmadas em 2026, com alta de 42,4% em relação a 2022 e o patamar mais alto desde 2021. As mulheres compõem 64% dos candidatos, enquanto 68% obtiveram isenção da taxa. A faixa etária a partir de 60 anos reuniu 13,8 mil inscritos, número recorde na trajetória do teste. Mais de 40 mil participantes com deficiência realizaram as avaliações com apoio de 20 modalidades de acessibilidade.

Novidades operacionais e atendimento inclusivo

O Enem teve três mudanças principais: inscrição automática de formandos da rede pública, inclusão de cerca de 10 mil novos locais de prova e possibilidade de a maioria desses estudantes fazer o exame na própria escola.

Pela primeira vez, candidatos com fibromialgia e transtornos como ansiedade e TOC tiveram atendimento especializado, com cães de assistência emocional e acompanhantes em salas reservadas.

O exame também passou a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), retomou a certificação de conclusão do ensino médio e segue como porta de entrada para vagas pelo Sisu, Prouni, Fies e seleções próprias.

A primeira etapa ocorreu sem grandes ocorrências em 1.901 municípios, com 14,8 mil locais de aplicação e cerca de 600 mil trabalhadores. Os candidatos fizeram provas de linguagens e ciências humanas, além da redação sobre a valorização do SUS.

O ministro Leonardo Barchini convocou os estudantes para o segundo dia de provas, em 15 de novembro, com questões de ciências da natureza e matemática. Segundo ele, "O Enem é uma política pública que revolucionou o acesso ao ensino superior no Brasil".

Critérios para reaplicação

Candidatos prejudicados por problemas climáticos, desastres naturais, falhas logísticas ou doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar a reaplicação.

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Os pedidos devem ser feitos na Página do Participante entre 16 e 20 de novembro e dependem da aprovação do Inep. As provas substitutivas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro, apenas para a etapa em que o candidato faltou.