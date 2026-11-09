Primeiro dia de Enem aborda atualidades e debate sobre o SUS

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 manteve a tradição de valorizar a leitura crítica e a interpretação contextualizada da realidade brasileira, com questões relacionadas a debates contemporâneos e a acontecimentos recentes. Ao longo do exame, os participantes enfrentaram questões sobre a consolidação de direitos universais, os impactos da tecnologia e a geopolítica internacional. A prova também retomou o formato de blocos temáticos de questões acompanhados de textos extensos. Professores do Elite Rede de Ensino comentam os principais aspectos do primeiro dia de prova.

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No centro das atenções, a proposta de redação trouxe o tema “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”, avaliado com nível de dificuldade médio pelo professor de Redação, Nathan Sena. De acordo com o docente, a familiaridade do estudante com o tema exige atenção ao recorte argumentativo, para evitar que a discussão se perca em generalizações ou se limite à enumeração de deficiências da saúde pública.

Sena destaca: "Os cinco textos motivadores funcionaram como uma verdadeira escadinha argumentativa, estruturando uma progressão consistente que partiu dos artigos da Constituição Federal e do princípio da universalidade do próprio Sistema Único de Saúde, passou pela desmistificação do alcance do SUS e seus múltiplos serviços por meio de dados e mapas, e culminou nos impactos concretos das políticas públicas, como a queda da taxa de mortalidade infantil."

A sintonia com as dinâmicas sociais imediatas também ditou o ritmo da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Segundo a professora Eloise Genaio, o exame manteve a estrutura vista na edição anterior ao aplicar o modelo de texto único para um bloco de cinco questões, demandando uma leitura macro e aprofundada dos candidatos.

"A prova passeou com fluidez por pautas urgentes, incluindo a aplicação da legislação contemporânea por meio do ECA Digital, os impactos da Inteligência Artificial em formato de charge, as disparidades enfrentadas por mulheres no campo científico, o combate a expressões capacitistas, questões sobre racismo estrutural e a explicação didática sobre a Lei Rouanet por meio de infográfico, além de valorizar a pluralidade linguística com texto sobre o português de Angola e discutir a mercantilização do futebol”, destaca a docente.

Em Literatura, a professora destacou questões sobre autores como Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, José Lins do Rego e Chico Buarque. Nas Ciências Humanas, a prova registrou um nível médio geral de dificuldade, com menor exigência de memorização direta de fatos históricos isolados e maior foco na contextualização e na análise crítica de fontes.

Conforme pontua a professora de Filosofia e Sociologia, Lígia Albuquerque, a aplicação logo no início do modelo testlet alterou a dinâmica e a estratégia dos alunos: foram 42 linhas de um texto sobre os museus do século XIX para responder a quatro questões interdisciplinares que discutiram eugenia, etnocentrismo, epistemologia e o tráfico de bens culturais.

"A Filosofia preservou seu padrão temático centrado na ética e na política, mobilizando a virtude aristotélica, Hannah Arendt frente à exposição de criminosos políticos, o contratualismo de Hobbes e Rousseau e um debate instigante de bioética articulado ao pensamento de Michael Sandel sobre manipulação genética”, elencou Albuquerque. Em Sociologia, permaneceram fortes as abordagens sobre cidadania, cultura, patrimonialismo, gênero e a luta de populações minorizadas.

Essa perspectiva decolonial e inclusiva foi igualmente sublinhada pela professora de História, Camila Feitosa, que apontou a ruptura com abordagens eurocêntricas e positivistas como um dos maiores méritos da edição. O fragmento da historiadora Lilia Schwarcz dialogando com Jacques Le Goff sobre memória e a concepção de museus sustentou a desconstrução de narrativas hegemônicas.

“Enquanto eixos tradicionais como a Era Vargas e a Antiguidade Clássica ficaram ausentes, o Brasil Colônia ganhou espaço expressivo a partir da resistência indígena, da escravidão e da atuação do cristianismo. A prova deu grande visibilidade a mulheres na política — com foco na luta contra a misoginia e na conquista do sufrágio —, a comunidades ciganas e à Ditadura Militar, abordada tanto pelo prisma da música como resistência quanto em reflexões sobre os desdobramentos econômicos do período”, reforçou.

Por sua vez, a prova de Geografia apresentou um grau de exigência ligeiramente superior ao ano anterior, combinando a leitura interpretativa com a necessidade de domínio conceitual prévio em cerca de um quarto de seus itens, conforme avalia a professora Stephanie Oliveira.

A sustentabilidade esteve em pauta por meio de suas contradições, alertando para os impactos socioambientais da expansão da energia solar na economia verde e para o avanço da erosão marinha sobre a comunidade de Atafona, no litoral norte do Rio de Janeiro.

A disciplina também levou para a sala de aula disputas contemporâneas de peso, a exemplo das tensões no Estreito de Ormuz entre Estados Unidos e Irã e a disputa geoestratégica pelo controle de terras raras entre países do BRICS — apontada por Oliveira como uma das questões mais complexas da prova.

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“As discussões sobre reforma agrária e iniciativas de capacitação rural pelo MST completaram o repertório da área, conectando-se indiretamente com a temática da própria redação ao demonstrar, por meio da cartografia, como as desigualdades territoriais impactam o acesso e a utilização dos serviços públicos de saúde em todo o país”, completou.