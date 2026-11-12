Deputados do agro pedem anulação de questões do Enem sobre agronegócio e MST

Duas questões da prova de Ciências Humanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, aplicada no domingo (8/11), viraram alvo de deputados da bancada do agronegócio e de entidades do setor. Os parlamentares acusam os itens de viés ideológico e pedem a anulação das perguntas e a investigação de como foram elaboradas.

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Produção agrícola e fome

Uma das questões traz trecho de uma reportagem que relaciona o crescimento da produção do agronegócio no Brasil com a persistência da fome no país. O texto cita a avaliação de um pesquisador segundo a qual boa parte do que o campo brasileiro produz vai para a indústria e para a exportação de commodities, e não diretamente para a mesa da população.

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Formação no MST

A outra crítica envolve a questão 76 do caderno azul, que trata dos centros de formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) pediu ao Ministério da Educação (MEC) a anulação do item e das versões correspondentes nos demais cadernos.

No pedido, o parlamentar questiona por que o movimento foi escolhido como exemplo, em vez de outras instituições ligadas à formação rural, como escolas agrícolas, institutos federais, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Embrapa e cooperativas. Para ele, a questão trata o MST de forma favorável, sem mencionar as críticas ao movimento.

Rodolfo também pede a abertura de um procedimento administrativo para apurar a elaboração, a revisão e a validação da pergunta e eventuais responsabilidades, além da revisão de itens do Banco Nacional de Itens que tratem de movimentos sociais, reforma agrária e conflitos fundiários. “O Enem é pago pelo contribuinte e decide o futuro de milhões de jovens. O exame não pode servir de palanque para movimentos alinhados ao governo de turno”, afirmou na justificativa.

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Segundo dia de provas

No primeiro dia do Enem, os candidatos responderam a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. O segundo dia está marcado para o próximo domingo (15/11), com provas de Matemática e Ciências da Natureza.