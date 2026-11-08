Veja como foi primeiro dia de provas do Enem 2026 em BH

Milhares de estudantes mineiros, dentre milhões de brasileiros, participaram do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado neste domingo (8/11). A data é destinada a questões de linguagens e ciências humanas e uma redação de até 30 linhas.

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A reportagem do Estado de Minas esteve no campus da Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas) no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte, e conversou com alguns participantes.

Um dos primeiros a deixar a universidade, pouco depois das 15h30, quando a saída já estava liberada, foi José Henrique Mol, de 16 anos, que quer passar em direito no ano que vem.

Ele já havia feito o Enem em 2025 e diz ter achado as provas do ano passado um pouco mais fáceis. "A prova em si não estava tão difícil, mas tinha bastante texto, o que é um pouco cansativo”.

Primeira experiência

Stephany Gonzaga está no 9º ano e tem apenas 14 anos de idade. Mesmo assim, fez questão de fazer o Enem 2026 para ganhar experiência. "Escolhi fazer de treineira neste ano e voltarei nos próximos. Só em 2029 faço para valer", conta.

Assim como outros participantes, Stephany destacou o grande número de textos grandes. "Gostei do tema da redação, e deu para fazer as outras questões. O que achei mais difícil é que ler todos os textos é cansativo. Chega na hora de olhar as alternativas, e a mente embola", brinca.

Sem pretensão

Há também quem faça o Enem sem toda a tensão de precisar ou querer muito entrar em uma faculdade. Esse é o caso de Diego Almeida, de 34 anos, que trabalha como gerente de tecnologia e é formado em sistema de informação.

"Terminei o ensino médio há mais de dez anos, e foi a última vez que tinha feito a prova. Fiz faculdade pelo Sisu e decidi fazer o Enem agora para testar meu conhecimento, saber como eu estava, com mais maturidade e conhecimento. Não me preparei para a prova como sei que muitos se prepararam, e não ter esse nervosismo ajuda bastante", comenta.

Apesar de estar ali de forma despretensiosa, admite que, caso consiga, tem vontade de ingressar um curso que vá para uma direção oposta do que já fez, como história.

Outra chance

Apesar de já ter passado em direito na faculdade Newton Paiva, Nicole Caroline, de 18 anos, não deixou de fazer o Enem. "No começo do ano, minha pretensão era fazer somente o Enem, mas surgiu a oportunidade de um vestibular, e passei."

Quando questionada se, caso passasse em uma universidade pública, optaria pela mudança, disse que sim, sem hesitar. Esse foi o segundo Enem de Nicole, que achou a prova relativamente mais tranquila que a última. "Como de praxe, tem algumas questões de nível difícil, mas em grande maioria estavam tranquilas. O que foi mais complicado foi a parte de geografia, com questões que misturavam muitos conceitos e pegavam muitas matérias", declara.

Retomada

Márcia Medeiros faz parte dos quase 14 mil inscritos confirmados para o Enem 2026 com mais de 60 anos. Aos 62, ela conta que decidiu fazer a prova pela primeira vez para tentar retomar o curso de direito que começou com 19.

"Não terminei meu curso de direito, meu pai faleceu, e eu deixei isso para trás. Passei na federal quando tinha 19 anos. Meu pai era juiz, então estou aqui também para honrá-lo", destaca.

Para ela, as questões estavam bem difíceis, seja pelo volume de texto, pela presença de termos técnicos e pela própria interpretação de texto. "Você tinha que ler e reler várias vezes."

Ausências

Guilherme Starling, de 20 anos, está prestando o Enem pela segunda vez e pretende cursar educação física. O estudante enfatiza a semelhança de algumas respostas e o volume de textos, como outros candidatos. "Tinham respostas parecidas umas com as outras. Também tiveram questões com dois a três textos para apenas uma pergunta."

Guilherme também se mostrou surpreso em relação ao número de ausentes na sala em que estava. "Achei bem vazia em comparação com a do ano passado, quando minha sala estava cheia, com todas as cadeiras preenchidas. Neste ano, se tiveram 15 pessoas na minha sala, já era muito."

Ele ainda diz que "quase todas" as pessoas que tiveram os nomes anunciados na entrega da prova na sua sala, ou seja, que estavam com a inscrição confirmada, não compareceram.

Temas abordados

Em meio às 90 questões deste domingo, o Enem 2026 trouxe temas atuais e importantes como terras raras, inteligência artificial, direito das mulheres, proteção de crianças e adolescentes na internet.

Outras questões como a Lei Rouanet e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ganharam destaque. A redação, por sua vez, teve como tema "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal".

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Clima na rua

O movimento de carros era grande, mas sem muito engarrafamento, antes do início da prova no entorno da PUC Minas Coração Eucarístico. A chuva também ajudou os candidatos e caiu só por volta das 15h30. Até o fechamento dos portões, às 13h, o tempo estava nublado.