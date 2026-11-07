Bombeiros capturam jaguatirica dentro de garagem em Rio Pomba

Uma jaguatirica foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (7/11), dentro da garagem de uma residência em Rio Pomba, na Zona da Mata mineira. O animal estava acuado pela presença de cães da propriedade, quando a equipe de salvamento do Pelotão de Ubá foi acionada para atender à ocorrência, por volta das 10h30.

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Ao chegar ao imóvel, os militares confirmaram que se tratava de uma jaguatirica. Com equipamentos de proteção individual e materiais apropriados para o manejo de animais silvestres, a guarnição realizou a contenção e a captura do felino com segurança.

Após o resgate, os bombeiros fizeram uma avaliação visual e constataram que o animal não apresentava ferimentos aparentes e estava em boas condições de saúde e mobilidade.

Como o município não dispõe de órgão ambiental ou centro de triagem de animais silvestres adequado para receber o felino naquele momento, os militares optaram pela soltura em uma área de reserva ambiental nativa, preservada e distante do perímetro urbano.

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A medida, segundo o Corpo de Bombeiros, teve como objetivo garantir a segurança dos moradores e preservar a integridade do animal.