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RESGATE

Bombeiros capturam jaguatirica dentro de garagem em Rio Pomba

Felino estava acuado por cães da propriedade. Após avaliação, animal foi solto em uma área de reserva ambiental afastada do perímetro urbano

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Estado de Minas
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Repórter
07/11/2026 19:07

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Com equipamentos de proteção individual e materiais apropriados para o manejo de animais silvestres, a guarnição realizou a contenção e a captura do felino com segurança
Com equipamentos de proteção individual e materiais apropriados para o manejo de animais silvestres, a guarnição realizou a contenção e a captura do felino com segurança crédito: Reprodução/CBMMG

Uma jaguatirica foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (7/11), dentro da garagem de uma residência em Rio Pomba, na Zona da Mata mineira. O animal estava acuado pela presença de cães da propriedade, quando a equipe de salvamento do Pelotão de Ubá foi acionada para atender à ocorrência, por volta das 10h30.

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Ao chegar ao imóvel, os militares confirmaram que se tratava de uma jaguatirica. Com equipamentos de proteção individual e materiais apropriados para o manejo de animais silvestres, a guarnição realizou a contenção e a captura do felino com segurança.

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Após o resgate, os bombeiros fizeram uma avaliação visual e constataram que o animal não apresentava ferimentos aparentes e estava em boas condições de saúde e mobilidade. 

Como o município não dispõe de órgão ambiental ou centro de triagem de animais silvestres adequado para receber o felino naquele momento, os militares optaram pela soltura em uma área de reserva ambiental nativa, preservada e distante do perímetro urbano.

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A medida, segundo o Corpo de Bombeiros, teve como objetivo garantir a segurança dos moradores e preservar a integridade do animal.

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