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Bairros da Região Centro-Sul de BH podem ficar sem água? Entenda

Intervenção da Copasa pode provocar intermitência no fornecimento neste sábado (7/11). Normalização está prevista para a tarde de domingo (8/11)

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07/11/2026 17:25 - atualizado em 07/11/2026 17:25

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Os bairros afetados são Comiteco, Mangabeiras, Marcola, Nossa Senhora de Fátima e Serra
Os bairros afetados são Comiteco, Mangabeiras, Marcola, Nossa Senhora de Fátima e Serra crédito: Magnific

Moradores de cinco bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte podem enfrentar intermitências no abastecimento de água neste sábado (7/11). Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o problema ocorre em razão de uma manutenção operacional emergencial no sistema de distribuição.

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Os bairros afetados são Comiteco, Mangabeiras, Marcola, Nossa Senhora de Fátima e Serra. De acordo com a companhia, a previsão é a de que o abastecimento seja normalizado gradativamente no decorrer da tarde deste domingo (8/11). 

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A Copasa destaca que os imóveis que possuem caixas d’água podem não sentir os impactos da interrupção ou da oscilação no fornecimento. A orientação é a de que os moradores façam uso consciente da água disponível até que o serviço seja completamente restabelecido.

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