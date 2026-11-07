Bairros da Região Centro-Sul de BH podem ficar sem água? Entenda

Moradores de cinco bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte podem enfrentar intermitências no abastecimento de água neste sábado (7/11). Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o problema ocorre em razão de uma manutenção operacional emergencial no sistema de distribuição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os bairros afetados são Comiteco, Mangabeiras, Marcola, Nossa Senhora de Fátima e Serra. De acordo com a companhia, a previsão é a de que o abastecimento seja normalizado gradativamente no decorrer da tarde deste domingo (8/11).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Copasa destaca que os imóveis que possuem caixas d’água podem não sentir os impactos da interrupção ou da oscilação no fornecimento. A orientação é a de que os moradores façam uso consciente da água disponível até que o serviço seja completamente restabelecido.