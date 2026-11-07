Betim cancela decoração de Natal para conter despesas

A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não terá decoração natalina em espaços públicos neste ano. A decisão foi anunciada pelo prefeito Heron Guimarães (União Brasil) na quinta-feira (5/11), em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pelo município e às medidas de contenção de gastos adotadas pela administração municipal.

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Segundo o prefeito, que foi às redes sociais para abordar o assunto, a suspensão da ornamentação tem como principal objetivo preservar recursos públicos para assegurar o cumprimento dos compromissos financeiros da prefeitura, especialmente o pagamento dos salários dos servidores municipais e dos prestadores de serviços.

O anúncio foi feito durante a abertura da Semana do Compliance 2026, no auditório do Centro Administrativo Municipal. A decisão ocorre poucas semanas depois de a prefeitura publicar um decreto com medidas temporárias de contingenciamento e contenção de despesas, que entrou em vigor em 19 de outubro.

Dentre as determinações estão a possibilidade de redução de até 20% dos cargos comissionados e das funções de confiança, a suspensão do pagamento de horas extras e a interrupção temporária da concessão de novos períodos de férias-prêmio. O decreto também prevê a suspensão de eventos que gerem custos para os cofres públicos.

O cenário que motivou a decisão envolve também incertezas sobre a arrecadação municipal. Dentre os fatores apontados pela administração estão os impactos dos novos critérios de distribuição do ICMS Educação, as incertezas fiscais relacionadas à transição do governo de Minas Gerais e a necessidade de reservar recursos para ações de prevenção e resposta aos possíveis impactos do período chuvoso de 2026/2027.

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Em pronunciamento anterior, publicado nas redes sociais em outubro, Heron já havia demonstrado preocupação com a situação fiscal do estado e seus reflexos sobre os municípios. Na ocasião, afirmou que Minas Gerais poderia encerrar o ano com déficit entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões e que o próximo governador assumiria uma dívida superior a R$ 200 bilhões.

"Diante dessa incerteza e do risco de atrasos em repasses, como o ICMS e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), precisamos agir com responsabilidade orçamentária e puxar o freio de mão nestes meses de novembro e dezembro para fechar 2026 com tranquilidade", declarou o prefeito.

Na mesma manifestação, o chefe do Executivo municipal garantiu que os serviços essenciais não seriam prejudicados e que os pagamentos dos servidores permaneceriam em dia. "Nenhum serviço essencial nas áreas de saúde, educação e assistência social será afetado. Do mesmo modo, o funcionalismo pode ficar tranquilo quanto ao pagamento em dia dos seus vencimentos, do 13º salário e de todos os benefícios", comentou.

Investimento previsto era de R$ 2 milhões

O cancelamento da decoração natalina chama atenção porque a iluminação já estava contemplada no planejamento orçamentário e havia sido excepcionada das restrições previstas no decreto de contingenciamento. Além disso, a prefeitura já havia publicado a contratação de uma empresa para fornecer os materiais e executar a instalação da ornamentação, em um investimento estimado em aproximadamente R$ 2 milhões.

A decoração natalina integra tradicionalmente o calendário de fim de ano de Betim, com intervenções em espaços públicos como a Praça do Encontro e a Praça Milton Campos, além de ruas, avenidas e pontos de diferentes regiões da cidade. Em 2025, a prefeitura chegou a anunciar uma estrutura ampliada, com milhares de pontos de iluminação, árvores decoradas e atrações interativas.

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A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, também decidiu não fazer iluminação de Natal na cidade este ano. A decisão, segundo a prefeita Margarida Salomão (PT), é em respeito à tragédia provocada pelas chuvas que atingiram o município, em fevereiro, quando 66 pessoas morreram e vários bairros foram destruídos.