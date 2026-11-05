A história da fazenda na Grande BH que virou a vila do Natal

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O clima dos tradicionais vilarejos de Natal vai ganhar uma versão mineira em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O que começou como uma tradição familiar de decorar a casa para receber amigos e parentes cresceu e se transformou em um projeto aberto ao público. Agora, luzes, renas, bonecos de neve, árvores gigantes, espetáculos musicais e até a chegada do Papai Noel de helicóptero vão tomar conta da Fazenda Experiência da Jaguara, que recebe visitantes nos dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro, com atrações voltadas para toda a família.

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A iniciativa marca a primeira edição da Fazenda do Papai Noel, projeto idealizado pela empresária mineira Valesca Sales, de 59 anos. A expectativa da organização é receber 2 mil visitantes nos quatro dias de programação, com capacidade para 500 pessoas por data. A montagem envolve mais de 150 profissionais e reúne cenários temáticos, apresentações artísticas, gastronomia e atividades interativas.

Além de proporcionar uma opção de lazer para moradores da capital mineira e de outras cidades da região, o evento também tem uma proposta beneficente. Parte da arrecadação será destinada a instituições que desenvolvem trabalhos sociais.

De uma tradição familiar ao público

A Fazenda do Papai Noel surgiu a partir de um hábito de Valesca. Apaixonada pelo Natal, ela costumava decorar a própria casa para receber familiares e amigos durante as festas de fim de ano.

Com o passar dos anos, a decoração ganhou novos elementos e despertou o interesse dos convidados, que passaram a incentivá-la a compartilhar a experiência com mais pessoas.

O projeto chega ao terceiro ano e, agora, ganha uma nova dimensão na Fazenda Experiência da Jaguara, com a abertura ao público. Para Valesca, a iniciativa também representa uma oportunidade de compartilhar a solidariedade que considera parte essencial do espírito natalino.

“Venho de uma realidade de dificuldades e sei o quanto a solidariedade pode transformar vidas. Deus me deu condições de realizar sonhos e acredito que a melhor forma de agradecer é compartilhar com quem mais precisa”, afirma.

Vila natalina iluminada

A decoração começa logo na entrada da fazenda, com um portal iluminado que conduz os visitantes por caminhos ornamentados com guirlandas, renas, árvores de Natal, presépios e bonecos de neve. Algumas das peças cenográficas chegam a 4 metros de altura.

Renas, bonecos de neve, árvores gigantes e milhares de luzes dão vida a cenários e espetáculos musicais que encantam crianças e adultos Divulgação

O percurso leva à casa do Papai Noel e a diferentes ambientes temáticos preparados para fotografias e momentos em família. O principal destaque é uma vila natalina montada em uma ampla área gramada da propriedade, com casinhas que reproduzem o visual dos tradicionais vilarejos de Natal.

Ao anoitecer, milhares de luzes vão iluminar o espaço. A cenografia também contará com projeções de laser e um show de luzes LED no paredão de pedras da fazenda, que receberá imagens e mensagens relacionadas ao espírito natalino.

Chegada do Papai Noel

Um dos momentos mais aguardados será a chegada do Bom Velhinho, que está marcada para as 17h do dia 5 de dezembro e será feita de helicóptero. Antes disso, às 16h30, aproximadamente 80 crianças da Fundação Dirce Figueiredo abrem a programação musical com um coral de canções natalinas.

Depois da chegada, o Papai Noel receberá as famílias em sua casa, das 17h15 às 19h, para encontros e fotografias.

A programação artística também contará com apresentações da Candy Dance Produções. Nos dias 5 e 6, o público poderá assistir ao espetáculo Natal dos Brinquedos. Já nos dias 12 e 13, será apresentado Histórias do Nosso Lar. As sessões estão previstas para as 18h30, com duração de 30 minutos.

Após os espetáculos, os personagens ficarão disponíveis para interagir com os visitantes e tirar fotos, das 19h às 19h30.

As cantatas encerram a programação musical de cada noite, sempre às 21h. No primeiro dia, a apresentação será do Coral Luiz Gonzaga. Nos dias 6 e 13, o Coral Black to Black sobe ao palco. Já no dia 12, Carol Malaquias e convidados apresentam um pocket show de orquestra.

O último dia de evento, terá uma programação especial de encerramento, com a apresentação de Histórias do Nosso Lar e do Coral Black to Black.

Gastronomia e atrações infantis

A experiência também terá opções de alimentação e produtos de empreendedores da região. Ao longo da rua principal, dez estandes serão ocupados por produtores locais, enquanto a praça de alimentação reunirá fornecedores e marcas da região.

Entre as opções anunciadas estão um carrinho de doces Fini e fondue da Cacau Show. O espaço terá ainda uma loja de lembranças temáticas e uma área kids, com brinquedos e atividades voltadas às crianças.

Para quem pretende ir de carro, a organização disponibilizará estacionamento gratuito com capacidade para 300 veículos.

Ingressos e solidariedade

Os ingressos do segundo lote estão à venda pela plataforma Sympla, por R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira). Crianças de até 3 anos não pagam.

Parte da arrecadação será destinada a instituições beneficentes. A iniciativa é idealizada por Valesca Sales, que transformou uma tradição de decorar a própria casa para receber familiares e amigos em um projeto aberto ao público.

Em seu terceiro ano, a Fazenda do Papai Noel realiza pela primeira vez uma edição com ingressos e programação voltados aos visitantes. A montagem mobiliza mais de 150 profissionais.

“Queremos que cada família viva a magia do Natal de uma forma especial. Nosso sonho é criar um lugar onde crianças e adultos possam se encantar, celebrar e construir lembranças inesquecíveis”, afirma Valesca.

Movimentar turismo local

Além de ampliar as opções de lazer na Grande BH, a Fazenda do Papai Noel pretende impulsionar o turismo e a economia de Matozinhos.

A iniciativa reservou 10 espaços para expositores e dará prioridade a marcas e fornecedores locais na praça de alimentação. A proposta é criar oportunidades de negócios e renda para empreendedores do município.

O projeto também firmou parcerias com os hotéis locais, que oferecerão descontos de 30% nas hospedagens para incentivar os visitantes a prolongarem a estadia na cidade.

A expectativa dos organizadores é incluir a Fazenda do Papai Noel no calendário turístico de Matozinhos e atrair visitantes da capital e de outros municípios mineiros. Para as próximas edições, estão previstas a ampliação dos dias de funcionamento e a busca por novos patrocinadores.

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Serviço

Fazenda do Papai Noel

Datas: 5, 6, 12 e 13 de dezembro

Horário: das 16h às 22h

Local: Fazenda Experiência da Jaguara, em Matozinhos | Estrada da Jaguara, s/nº - Zona Rural de Matozinhos

Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira) | Sympla

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro