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Artesãs da Pampulha promovem hoje (5) e amanhã (6/11) bazar de Natal em BH

Evento pretende arrecadar fundos para as Obras Sociais da Pampulha (OSP), entidade que atende 200 crianças, com atendimento pedagógico e médico

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Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
05/11/2026 10:04

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O bazar oferece peças como miniaturas, tapeçaria - tudo feito a mão pelas voluntárias da OSP
O bazar oferece peças como miniaturas, tapeçaria - tudo feito a mão pelas voluntárias da OSP crédito: Arquivo pessoal

As artesãs das Obras Sociais da Pampulha (OSP), organização da sociedade civil sem fins lucrativos, promovem nesta quinta e sexta-feira (5 e 6/11) seu tradicional bazar de Natal. O objetivo é arrecadar fundos para a entidade, que presta atendimento a mais de 200 crianças com idades entre 0 e 11 anos em meio período e tempo integral, tanto no que se refere ao processo educacional quanto à oferta de serviços nas áreas de nutrição, pedagogia, psicologia e sociabilidade. 

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Cobre-mesa, geralmente utilizado no café da manhã
Cobre-mesa, geralmente utilizado no café da manhã Arquivo pessoal

O bazar é uma oportunidade de conhecer o trabalho das profissionais - a maioria voluntárias - que atuam nos setores de corte e costura, bordado, crochê, tricô, tapeçaria, entre outros. 

Toalhas de mesa com decoração natalina
Toalhas de mesa com decoração natalina Arquivo pessoal

Entre os produtos, estão toalhas de linho, de mesa, banho, produtos de cozinha (kit de limpeza, panos de prato, porta-copos, tapetes, cobre-mesa, porta-guardanapos), de decoração com temas natalinos (árvores, papai Noel, miniaturas, renas), peças religiosas (relicário, escapulário de porta), todos confeccionados artesanalmente pelas próprias voluntárias. 

As voluntárias trabalham todas as segundas-feiras na sede da OSP
As voluntárias trabalham todas as segundas-feiras na sede da OSP Arquivo pessoal

 Atendimento às crianças

Fundada em 12 de março de 1975, a OSP tem como missão integrar-se à família no processo educacional da criança, oferecendo serviços abrangentes, como atendimento nutricional, pedagógico, social e psicológico contribuindo para a construção de identidades e promovendo o desenvolvimento de todos os conviventes.

Atualmente, a OSP atende 164 crianças de 0 a 3 anos na Educação Infantil, além de 30 crianças de 7 a 11 anos em meio período, por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A OSP sustenta suas atividades por meio de doações da comunidade, verbas de convênios com o Município de Belo Horizonte e, especialmente, a partir do trabalho voluntário na realização de eventos para arrecadação de recursos. Essa colaboração contínua é fundamental para a manutenção do trabalho ao longo dos anos.

Ao longo de sua trajetória, a OSP tem cumprido a missão de consolidar a educação infantil como a primeira etapa crucial da formação básica do indivíduo, interagindo sempre  com o núcleo familiar contribuindo significativamente para uma formação integral, ampla, sólida e feliz das crianças assistidas, marcando assim um compromisso com o desenvolvimento educacional e emocional de cada uma delas.

Mesa de Natal
Mesa de Natal Arquivo pessoal

SERVIÇO

Bazar de Natal das Obras Sociais da Pampulha

Dias: quinta (5) e sexta-feira (6/11)

Horário: das 9h às 17h

Local: Salão da Paróquia Nossa Senhora da Divina Providência

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Endereço: Rua José Assunção dos Anjos, 925, entrada pelo estacionamento da igreja 

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