Artesãs da Pampulha promovem hoje (5) e amanhã (6/11) bazar de Natal em BH

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

As artesãs das Obras Sociais da Pampulha (OSP), organização da sociedade civil sem fins lucrativos, promovem nesta quinta e sexta-feira (5 e 6/11) seu tradicional bazar de Natal. O objetivo é arrecadar fundos para a entidade, que presta atendimento a mais de 200 crianças com idades entre 0 e 11 anos em meio período e tempo integral, tanto no que se refere ao processo educacional quanto à oferta de serviços nas áreas de nutrição, pedagogia, psicologia e sociabilidade.

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Cobre-mesa, geralmente utilizado no café da manhã Arquivo pessoal

O bazar é uma oportunidade de conhecer o trabalho das profissionais - a maioria voluntárias - que atuam nos setores de corte e costura, bordado, crochê, tricô, tapeçaria, entre outros.

Toalhas de mesa com decoração natalina Arquivo pessoal

Entre os produtos, estão toalhas de linho, de mesa, banho, produtos de cozinha (kit de limpeza, panos de prato, porta-copos, tapetes, cobre-mesa, porta-guardanapos), de decoração com temas natalinos (árvores, papai Noel, miniaturas, renas), peças religiosas (relicário, escapulário de porta), todos confeccionados artesanalmente pelas próprias voluntárias.

As voluntárias trabalham todas as segundas-feiras na sede da OSP Arquivo pessoal

Atendimento às crianças

Fundada em 12 de março de 1975, a OSP tem como missão integrar-se à família no processo educacional da criança, oferecendo serviços abrangentes, como atendimento nutricional, pedagógico, social e psicológico contribuindo para a construção de identidades e promovendo o desenvolvimento de todos os conviventes.

Atualmente, a OSP atende 164 crianças de 0 a 3 anos na Educação Infantil, além de 30 crianças de 7 a 11 anos em meio período, por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A OSP sustenta suas atividades por meio de doações da comunidade, verbas de convênios com o Município de Belo Horizonte e, especialmente, a partir do trabalho voluntário na realização de eventos para arrecadação de recursos. Essa colaboração contínua é fundamental para a manutenção do trabalho ao longo dos anos.

Ao longo de sua trajetória, a OSP tem cumprido a missão de consolidar a educação infantil como a primeira etapa crucial da formação básica do indivíduo, interagindo sempre com o núcleo familiar contribuindo significativamente para uma formação integral, ampla, sólida e feliz das crianças assistidas, marcando assim um compromisso com o desenvolvimento educacional e emocional de cada uma delas.

Mesa de Natal Arquivo pessoal

SERVIÇO

Bazar de Natal das Obras Sociais da Pampulha

Dias: quinta (5) e sexta-feira (6/11)

Horário: das 9h às 17h

Local: Salão da Paróquia Nossa Senhora da Divina Providência

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Endereço: Rua José Assunção dos Anjos, 925, entrada pelo estacionamento da igreja