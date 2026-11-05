Artesãs da Pampulha promovem hoje (5) e amanhã (6/11) bazar de Natal em BH
Evento pretende arrecadar fundos para as Obras Sociais da Pampulha (OSP), entidade que atende 200 crianças, com atendimento pedagógico e médico
compartilhe
As artesãs das Obras Sociais da Pampulha (OSP), organização da sociedade civil sem fins lucrativos, promovem nesta quinta e sexta-feira (5 e 6/11) seu tradicional bazar de Natal. O objetivo é arrecadar fundos para a entidade, que presta atendimento a mais de 200 crianças com idades entre 0 e 11 anos em meio período e tempo integral, tanto no que se refere ao processo educacional quanto à oferta de serviços nas áreas de nutrição, pedagogia, psicologia e sociabilidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O bazar é uma oportunidade de conhecer o trabalho das profissionais - a maioria voluntárias - que atuam nos setores de corte e costura, bordado, crochê, tricô, tapeçaria, entre outros.
Entre os produtos, estão toalhas de linho, de mesa, banho, produtos de cozinha (kit de limpeza, panos de prato, porta-copos, tapetes, cobre-mesa, porta-guardanapos), de decoração com temas natalinos (árvores, papai Noel, miniaturas, renas), peças religiosas (relicário, escapulário de porta), todos confeccionados artesanalmente pelas próprias voluntárias.
Atendimento às crianças
Fundada em 12 de março de 1975, a OSP tem como missão integrar-se à família no processo educacional da criança, oferecendo serviços abrangentes, como atendimento nutricional, pedagógico, social e psicológico contribuindo para a construção de identidades e promovendo o desenvolvimento de todos os conviventes.
Atualmente, a OSP atende 164 crianças de 0 a 3 anos na Educação Infantil, além de 30 crianças de 7 a 11 anos em meio período, por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A OSP sustenta suas atividades por meio de doações da comunidade, verbas de convênios com o Município de Belo Horizonte e, especialmente, a partir do trabalho voluntário na realização de eventos para arrecadação de recursos. Essa colaboração contínua é fundamental para a manutenção do trabalho ao longo dos anos.
Ao longo de sua trajetória, a OSP tem cumprido a missão de consolidar a educação infantil como a primeira etapa crucial da formação básica do indivíduo, interagindo sempre com o núcleo familiar contribuindo significativamente para uma formação integral, ampla, sólida e feliz das crianças assistidas, marcando assim um compromisso com o desenvolvimento educacional e emocional de cada uma delas.
SERVIÇO
Bazar de Natal das Obras Sociais da Pampulha
Dias: quinta (5) e sexta-feira (6/11)
Horário: das 9h às 17h
Local: Salão da Paróquia Nossa Senhora da Divina Providência
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Endereço: Rua José Assunção dos Anjos, 925, entrada pelo estacionamento da igreja