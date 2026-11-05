Quando o Papai Noel chega? Veja programação de shoppings de BH e Contagem

A magia do Natal está prestes a invadir os shoppings de Belo Horizonte e da Região. Com o trenó quase pronto, o Papai Noel chega aos centros de compras para dar início às comemorações e encontrar o público a partir desta sexta-feira (6/11). As boas-vindas ao Bom Velhinho serão marcadas por uma programação especial, que inclui apresentações musicais, cortejos, personagens temáticos e atividades gratuitas para toda a família. Os empreendimentos também preparam atrações para quem deseja aproveitar o clima natalino e viver momentos de diversão.

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Confira o roteiro:

DiamondMall

Uma celebração em clima de aniversário marca a chegada do Natal ao DiamondMall, primeiro shopping da capital a receber o Papai Noel neste ano. Nesta sexta (6/11), das 18h às 21h30, o empreendimento também comemora seus 30 anos com uma festa que reúne música da Happy Feet Jazz Band, DJ, cortejo, apresentações de bailarinas e personagens temáticos.

O público poderá aproveitar pintura facial, decoração de biscoitos natalinos, caricaturas, cabine de fotos, personalização de cartões e distribuição de guloseimas. A programação também terá estações de pipoca, algodão-doce e brigadeiro.

A decoração “Celebration” reúne bonecos de neve, soldadinhos e bolas gigantes e poderá ser visitada até 25 de dezembro. Entre as atrações que permanecerão no shopping estão um simulador que leva os visitantes a uma aventura no trenó do Papai Noel, brinquedos infantis gratuitos e o tradicional trono do Bom Velhinho.

Endereço: Av. Olegário Maciel, 1.600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte

Boulevard Shopping

Balões levam a magia do Natal ao shopping neste sábado (7/11), com a inauguração da decoração “Acreditar nos faz voar”, assinada pela artista Cecília Dale. O cenário terá uma árvore de 14 metros de altura, carrossel de renas e espaços interativos. A recepção começa às 14h, com personagens natalinos, e, às 15h, um espetáculo especial prepara o público para a chegada do Papai Noel.

Entre os destaques está um grande balão instalado na Praça de Eventos, onde os visitantes poderão fazer fotografias como se estivessem prestes a embarcar em uma viagem pelo céu de Natal. A decoração também conta com bicicletas interativas que geram energia para acender a árvore.

O espaço do Bom Velhinho terá estrutura acessível para pessoas em cadeira de rodas, que poderão se posicionar ao lado do trono durante as fotografias. A decoração poderá ser visitada até 27 de dezembro.

Endereço: Av. dos Andradas, 3.000 - Santa Efigênia, Belo Horizonte

Shopping Estação BH

Um bosque para receber o Bom Velhinho é a proposta do Shopping Estação BH, que apresenta a decoração “Bosque do Noel” na tarde deste sábado (7/11). A partir das 15h, a festa terá espetáculo teatral, músicas e personagens natalinos, além da chegada do Papai Noel, que seguirá em cortejo pelos corredores do empreendimento.

No Piso L1, a cenografia reúne uma árvore de nove metros de altura, ursinhos de pelúcia e atrações gratuitas para as crianças, como labirinto, túnel de elásticos, espelho maluco e jogo da memória interativo. O shopping também terá o parque temático pago Natal Luz, com torre elástica, escorregadores e piscina de bolinhas.

O Papai Noel ficará disponível diariamente até 24 de dezembro para receber cartinhas e tirar fotos com as famílias. Os visitantes poderão fazer os registros gratuitamente com o próprio celular ou contratar o serviço de fotografia profissional impressa, que oferece descontos para participantes do programa de benefícios do shopping.

Endereço: Av. Cristiano Machado, 11.833 - Vila Cloris, Belo Horizonte

Minas Shopping

O Natal ganha trilha sonora especial no Minas Shopping, que recebe o Papai Noel no fim da tarde de sábado (7/11). A partir das 17h, a festa terá show musical e Parada de Natal. O Bom Velhinho chegará pela Portaria 2, na entrada do Coco Bambu, e depois ficará disponível para receber as famílias e tirar fotos.

A celebração complementa a decoração “3 Palavrinhas – Natal com mais amor”, instalada na Praça de Eventos, no Piso 1. O cenário apresenta a história do nascimento de Jesus em ambientes interativos, com personagens em tamanho real, painéis de LED e uma árvore de aproximadamente 14 metros de altura.

Um dos destaques é o Espaço Sensorial, inspirado no personagem Palu, do grupo 3 Palavrinhas. Desenvolvido com atenção especial às crianças neurodivergentes, o ambiente apresenta a história do Natal por meio de imagens, brincadeiras, texturas e experiências táteis. As atrações natalinas poderão ser visitadas até 31 de dezembro.

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 - União, Belo Horizonte

Shopping Cidade

Um laço de luz para celebrar o Natal é a proposta do Shopping Cidade, que realiza sua festa de abertura no início da noite de sábado (7/11), a partir das 18h30. Na portaria da Rua Rio de Janeiro, apresentações musicais e personagens natalinos preparam o público para a chegada do Papai Noel, às 19h. Na ocasião, também será acesa a iluminação externa da fachada, em comemoração aos 35 anos do empreendimento.

Às 19h20, um cortejo seguirá até a Praça Principal, no Piso Tupis, onde a decoração será inaugurada às 20h30, acompanhada de show musical. O cenário terá árvore de 11,5 metros, portais luminosos, balões suspensos e carrossel dourado gratuito para as crianças.

O trono do Bom Velhinho ficará dentro de uma caixa de presente gigante iluminada e terá espaço exclusivo para pets. O Papai Noel atenderá as famílias diariamente até 24 de dezembro, com fotos gratuitas feitas pelos visitantes e opção de registro profissional pago.

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte

Shopping Del Rey

Um castelo abre as portas para a fantasia no Shopping Del Rey, que inaugura sua decoração natalina neste domingo (8/11), a partir das 15h. Com o tema “Era uma vez, o Natal”, o cenário terá torres de 12 metros de altura e espaços interativos para crianças e adultos.

A festa contará com coral de mais de dez vozes e instrumentistas, além de personagens que vão interagir com o público. O duende Pisca, interpretado pelo ator e comediante Thiago Comédia, conduzirá a celebração até o acendimento das luzes. O evento também terá tradução em Libras, audiodescrição e espaço para pessoas com mobilidade reduzida.

O Papai Noel ficará no shopping até 24 de dezembro, recebendo cartinhas e tirando fotos com as famílias e seus pets. A tradicional pista de gelo também estará de volta, no estacionamento G1, com acesso pela Portaria E, próximo ao Bolixe.

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3.001 - Pampulha, Belo Horizonte

ItaúPower Shopping

A temporada natalina começa no ItaúPower Shopping, em Contagem, na sexta-feira (13/11), com a chegada do Papai Noel, marcada para as 19h30. O Bom Velhinho será acompanhado por um cortejo que sairá da Praça de Alimentação em direção à decoração de Natal, na Praça de Eventos. Durante o percurso, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce para as crianças.

Na Praça de Eventos, o Papai Noel será recebido com uma atração que, segundo o shopping, é inédita em Minas Gerais e une tecnologia e fantasia. Depois da celebração, ele ficará disponível para receber as famílias, ouvir os pedidos e tirar fotos. O atendimento será de segunda a sábado, das 10h às 22h, com intervalos de 40 minutos, e aos domingos, das 13h às 20h. As fotos oficiais custam a partir de R$ 39, mas também será possível fazer registros gratuitos com o celular.

Além da decoração, o público poderá aproveitar um parque temático instalado na Praça de Alimentação. O espaço reúne trampolins, casinhas com brinquedos, torre elástica, escorregadores tubulares, piscina de bolinhas e piscina de espuma, com atrações voltadas à diversão das crianças.

Endereço: Av. General David Sarnoff, 5.160 - Cidade Industrial

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*Estagiária sob supervisão