FARM, Reserva e Maria Filó abrem 45 vagas temporárias em Minas para o Natal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A unidade Fashion & Lifestyle do Azzas 2154, considerada o maior grupo de moda da América Latina, anuncia a abertura de mais de 45 vagas temporárias em Minas Gerais. A iniciativa tem como propósito central reforçar as equipes de colaboradores durante o período de Natal e suprir as necessidades de fim de ano nas unidades do estado.

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A distribuição das vagas contempla marcas integrantes da unidade, como Reserva, FARM, Fábula, Maria Filó, Carol Bassi, Foxton, Oficina e OFF PREMIUM.

As posições temporárias em Minas Gerais são voltadas para lojas e abrangem as funções de auxiliar, caixa, estoquista e vendedor. Em todo o país, a empresa pretende preencher mais de mil vagas.

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Requisitos e inscrições

Para participar da seleção, os profissionais interessados devem ter o ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.

A empresa destaca que as vagas são abertas a todas as pessoas, reafirmando de forma expressa o compromisso institucional do grupo com a diversidade e a inclusão.

As pessoas interessadas podem realizar as inscrições diretamente no site da unidade de negócio Fashion & Lifestyle do Azzas 2154, acessando a página oficial.

Atuação nacional e cultura interna

Além das oportunidades em Minas Gerais, a companhia oferta mais de mil vagas temporárias em todo o Brasil. A mobilização convida os profissionais a fazer parte do maior Natal da moda brasileira.

O Azzas 2154 reúne profissionais em times criativos, escritórios, lojas e fábricas. A organização afirma que cada pessoa presente nesses espaços é muito importante no universo da empresa, que atua como uma grande e eficiente união de talentos e expertises.

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A companhia destaca a postura de inovar e renovar o mercado da moda do seu jeito, arregaçando as mangas para fazer os resultados acontecerem na sua frente. O grupo expressa a convicção de que o brilho no olho do time faz a organização ir cada vez mais longe, sob a missão declarada de sonhar grande e fazer gigante.