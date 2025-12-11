Jovem Aprendiz: empresa abre vagas em todo o país

A Localiza&Co está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2026, com vagas em todo o país, carga horária de 4h presenciais e benefícios como vale-alimentação, plano de saúde e Gympass. Podem participar jovens de 16 a 21 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, com conhecimentos básicos de informática e sem experiência prévia como aprendiz. As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência e as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 16.

O programa tem duração de até dois anos e funciona como porta de entrada para o mercado de trabalho e para a própria empresa, que é líder em mobilidade na América do Sul. “Nosso Programa Jovem Aprendiz é a porta de entrada para que jovens iniciem suas carreiras, ao mesmo tempo em que os conecta diretamente com a cultura da Localiza&Co”, afirma Daniel Linhares, diretor executivo de Gente.

O processo seletivo inclui testes de raciocínio, análise de fit cultural, avaliação comportamental e entrevistas com o time de atração e seleção, além da liderança imediata. As vagas abrangem todas as áreas da empresa – de administrativas a operacionais.

A experiência tem transformado a rotina de jovens como Amanda Vicktória, aprendiz há um ano. “Entrei com conhecimentos muito básicos em Excel e, graças ao acolhimento e ao apoio do time, evoluí tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Hoje uso diversas ferramentas com segurança e percebo o quanto cresci”, relata.

Alcance internacional

Fundada em Belo Horizonte, em 1973, a Localiza&Co tornou-se uma das maiores plataformas de soluções de mobilidade do mundo. Com mais de mil pontos físicos em sete países da América do Sul, a empresa combina presença digital forte, governança corporativa e histórico de inovação, fatores que a colocam entre as marcas mais valiosas do país.

Programa Jovem Aprendiz Localiza&Co 2026

Carga horária: 4h em modelo presencial

Inscrições: até 16/12 (vagas também destinadas a pessoas com deficiência)

Pré-requisitos: jovens de 16 a 21 anos; ensino médio concluído ou em andamento; conhecimentos básicos em informática e digitação; não ter atuado como aprendiz antes

Inscrições disponíveis através do link: https://localiza.gupy.io/jobs/10282750?jobBoardSource=share_link

