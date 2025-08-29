Localiza&CO tem 100 vagas de estágio abertas; saiba como se inscrever

A Localiza&Co, plataforma de soluções de mobilidade, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio e Trainee 2026. O primeiro oferece até 100 vagas para estudantes de todos os cursos de graduação com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. Já para o Programa de Trainee dá oportunidade para 20 pessoas formadas em todos os cursos entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. O prazo para participar vai até 18 de setembro.

Os candidatos interessados em fazer estágio podem optar por vagas no corporativo da empresa em Belo Horizonte ou na área de tecnologia em Curitiba e Belo Horizonte. A jornada de estágio é de dois anos, em modelo híbrido, com dois dias presenciais por semana, independente da vaga escolhida.

A seleção será 100% remota para as vagas de tecnologia em Curitiba e para as vagas corporativas em Belo Horizonte. Já para as vagas de tecnologia em Belo Horizonte, o processo seletivo contará com uma etapa presencial no processo.

Já o processo de trainee será totalmente remoto, do início ao fim, permitindo que candidatos de todo o Brasil participem. O programa oferece uma trilha de desenvolvimento, que inclui integração e imersão nas operações do negócio, capacitação técnica e comportamental, acompanhamento por lideranças da Companhia e projetos estratégicos de impacto.

O pacote de benefícios contempla bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, assistência médica e odontológica, telemedicina, auxílio home office, auxílio-creche, seguro de vida, Wellhub, vale-transporte, clube de descontos Allya e vantagens em soluções da Localiza.

Serviço

Pré-requisitos:

Programa de Estágio: estudantes com formação entre dez/2026 e dez/2027, com vagas em Belo Horizonte e Curitiba.

Programa de Trainee: formados entre dez/2023 e dez/2025, com atuação em Belo Horizonte e disponibilidade para viagens.



Período de inscrições: até 18 de setembro



Inscrições por meio do site