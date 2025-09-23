Shopee abre mais de 900 vagas em Minas Gerais com salário de até R$ 5,3 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores em todo o Brasil, está com mais de 10 mil vagas de emprego abertas em todo o país, entre posições temporárias e permanentes. Só em Minas Gerais, são 964 oportunidades distribuídas em diversas cidades, na capital, Região Metropolitana e no interior.

O reforço de contratações faz parte da preparação da empresa para as grandes campanhas de final de ano, como o 11.11 – A Maior Liquida do Ano, a Black Friday e o Natal, períodos em que o fluxo de compras online cresce de forma acelerada. Segundo a Shopee, o número de vagas mais do que dobrou em relação a 2024.

“A temporada de compras movimenta o mercado e a economia, além de criar oportunidades para milhares de profissionais. Estamos comprometidos em ampliar nossos times de forma responsável e em garantir sempre a melhor experiência para nossos usuários”, afirma Karina Hartung, head de Pessoas da Shopee.

Onde estão as vagas em Minas Gerais?

As oportunidades em Minas estão distribuídas nas seguintes cidades:

Barbacena

Belo Horizonte

Betim

Contagem

Extrema

Governador Valadares

Juiz de Fora

Montes Claros

Patos de Minas

Sete Lagoas

Uberlândia

Varginha

Como se candidatar?

As posições em Minas Gerais são voltadas, principalmente, para operações logísticas. Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 5.300, dependendo da função.

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar em diferentes turnos e perfil comprometido e proativo. Experiência prévia na função será considerada um diferencial.

As inscrições devem ser feitas online, nos sites indicados pela empresa.

Programa Jovem Aprendiz

Além das vagas efetivas e temporárias, a Shopee também está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz, voltado para as operações logísticas em vários estados.

Podem se candidatar jovens de 18 a 21 anos, que já concluíram ou estejam cursando o Ensino Médio, com disponibilidade para trabalhar nos turnos da manhã ou da tarde. O processo seletivo inclui análise de perfil, entrevistas com RHs e gestores e etapa admissional.

As inscrições ficam abertas até o final de outubro no site oficial da empresa.