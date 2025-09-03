Shopee amplia seus programas de marketing de influência

A Shopee, marketplace que conecta consumidores e vendedores, vem ampliando iniciativas voltadas para criadores de conteúdo e afiliados. O Programa de Criadores e Afiliados já reúne mais de 5 milhões de participantes em todo o Brasil. A iniciativa permite que qualquer pessoa compartilhe produtos em suas redes sociais com links personalizados e receba comissões por vendas geradas, que podem chegar a até 30%.

Para muitos, o programa tem sido um ponto de virada: segundo uma pesquisa in-app da empresa, 90% dos participantes entrevistados afirmam que foi a porta de entrada no marketing digital, enquanto 40% enxergam na atividade a possibilidade de transformar ganhos extras em sua principal fonte de sustento. Além disso, 80% relatam que a renda já representa até 20% do faturamento mensal.

A plataforma também oferece recursos de social commerce para aumentar a conversão de vendas, como o Shopee Live e o Shopee Vídeo, voltados para transmissões ao vivo e vídeos curtos.

Já o Programa Creators da Shô, lançado em 2024 e atualmente com mais de 2 mil criadores ativos, busca apoiar influenciadores que desejam profissionalizar sua trajetória. Os participantes têm acesso a benefícios como saldo promocional para compras na Shopee, participação em campanhas exclusivas e a chance de se tornarem embaixadores da marca. Em menos de um ano, o programa já gerou mais de 4.500 conteúdos, e a meta é quadruplicar o número de participantes até o fim deste ano.

Para Felipe Piringer, head de marketing da Shopee, apoiar o movimento dos criadores é investir em autenticidade e impacto. “Vivemos um período em que a criação de conteúdo está nas mãos de todos, basta um celular. Os creators se tornaram vozes de nicho que influenciam escolhas reais. Apoiar esse movimento é investir em autenticidade, impacto e oportunidades para todos os lados”, afirma.

De acordo com levantamento interno, 96% dos criadores que participam do Creators da Shô declaram estar satisfeitos com a parceria, ressaltando o impacto positivo da iniciativa tanto em suas carreiras quanto em seu relacionamento com as comunidades digitais. Com essas iniciativas, a Shopee reforça sua estratégia de fortalecer a comunidade digital, estimular a geração de renda e abrir novas possibilidades de crescimento para criadores em todo o Brasil.