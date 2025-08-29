Assine
overlay
Início Emprego
CONSTRUÇÃO CIVIL

MRV tem mais de 200 vagas de emprego abertas em Minas

As oportunidades são para profissionais com experiência em construção civil, como montador, pintor, pedreiro, encanador, eletricista e servente

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/08/2025 18:41

compartilhe

Siga no
x
MRV abre 237 vagas de emprego em construção civil em Minas Gerais
MRV abre 237 vagas de emprego em construção civil em Minas Gerais crédito: Nitro/Divulgação

A MRV abriu 975 oportunidades em 60 cidades brasileiras. Do total, 237 vagas foram destinados a Minas Gerais. Segundo a empresa, as oportunidades são para profissionais experientes na área de construção civil.

Em Minas Gerais as vagas foram divididas entre as cidades de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sete Lagoas, Lagoa Santa, Uberaba, Uberlândia e Juiz de Fora.  

De acordo com a MRV, as funções desempenhadas serão oficial de obras, montador, pintor, ceramistas, pedreiros, encanadores, eletricistas, armadores, serventes, gesseiros (inclusive drywall), entre outras.   

Leia Mais

Os benefícios oferecidos, além do salário e vale-transporte, são o programa Ser Sangue Verde, que conta com condições especiais para a compra do imóvel na companhia e acompanhamento psicológico. Além do "Acolher" que permite uma rotina de trabalho mais flexível para pai, mãe ou responsável legal de Pessoas com Deficiência (PCDs), transplantados ou com doenças degenerativas.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os interessados devem se inscrever na página Carreiras, disponível no site da MRV&CO. Por lá o candidato também encontra a descrição de cada vaga.

Tópicos relacionados:

bh emprego minas-gerais mrv vagas vagas-de-emprego

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay