MRV tem mais de 200 vagas de emprego abertas em Minas
As oportunidades são para profissionais com experiência em construção civil, como montador, pintor, pedreiro, encanador, eletricista e servente
A MRV abriu 975 oportunidades em 60 cidades brasileiras. Do total, 237 vagas foram destinados a Minas Gerais. Segundo a empresa, as oportunidades são para profissionais experientes na área de construção civil.
Em Minas Gerais as vagas foram divididas entre as cidades de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sete Lagoas, Lagoa Santa, Uberaba, Uberlândia e Juiz de Fora.
De acordo com a MRV, as funções desempenhadas serão oficial de obras, montador, pintor, ceramistas, pedreiros, encanadores, eletricistas, armadores, serventes, gesseiros (inclusive drywall), entre outras.
Os benefícios oferecidos, além do salário e vale-transporte, são o programa Ser Sangue Verde, que conta com condições especiais para a compra do imóvel na companhia e acompanhamento psicológico. Além do "Acolher" que permite uma rotina de trabalho mais flexível para pai, mãe ou responsável legal de Pessoas com Deficiência (PCDs), transplantados ou com doenças degenerativas.
Os interessados devem se inscrever na página Carreiras, disponível no site da MRV&CO. Por lá o candidato também encontra a descrição de cada vaga.