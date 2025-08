PBH oferece 261 vagas de estágio com remuneração de até R$ 1,8 mil

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta terça-feira (5/8) que disponibilizou 261 vagas de estágio na administração direta.

As oportunidades são destinadas a estudantes dos níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação (qualquer área e período), com remuneração que varia de R$ 593 a R$ 1,8 mil (saiba mais abaixo).

Os cursos de graduação mais recorrentes são: administração, arquitetura e urbanismo, artes, artes visuais, ciências (biológicas ou geral), design de interiores, gestão pública, informática, letras, matemática, pedagogia, português, psicologia, recursos humanos e tecnologia da informação, informou a PBH.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal da PBH. O cadastro será confirmado após o preenchimento completo da ficha e o fornecimento do número de inscrição na prefeitura. Quem realizou o registro em 2024 e ainda não foi convocado deve reativar a inscrição online, atualizando os dados.

A duração máxima do estágio é de dois anos. Para estudantes com deficiência (PCD), é assegurada a participação até a conclusão do curso. Conforme a legislação, 10% das vagas disponíveis são reservadas para esse público.

Requisitos

Para participar, é necessário residir preferencialmente em Belo Horizonte, ter pelo menos 16 anos e estar matriculado e frequentando cursos de ensino superior, educação profissional, ensino médio, educação especial, ou estar nos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Estudantes inscritos em programas sociais têm prioridade no recrutamento.

Remuneração

- Médio/técnico (4 horas): R$ 593,99

- Superior (4 horas): R$ 849,96

- Superior (5 horas): R$ 1.062,48

- Superior (6 horas): R$ 1.274,96

- Pós-graduação (5 horas): R$ 1.840,76



Além da bolsa, os estagiários têm direito a recesso de 30 dias a cada ano de estágio e ao auxílio-transporte.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia