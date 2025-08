MG: Vale oferece mais de 300 vagas de estágio em áreas diversas

A Vale abriu na última quarta-feira (30/7), as inscrições para seu Programa de Estágio 2025, oferecendo mais de 300 vagas em cidades de Minas Gerais. Ao todo, são mais de 700 oportunidades distribuídas em oito estados brasileiros e no Distrito Federal. O programa busca atrair estudantes universitários de diversas áreas para contribuir com a construção de uma mineração mais sustentável, inclusiva e inovadora.

Em Minas, as vagas estão espalhadas por cidades estratégicas para a atuação da companhia, como Belo Horizonte, Itabira, Mariana, Nova Lima, Ipatinga, Ouro Preto, entre outras. A iniciativa tem início previsto para novembro deste ano e é voltada a estudantes com formatura prevista entre dezembro de 2026 e dezembro de 2028.

O programa contempla cursos como Engenharias, Tecnologia, Geologia, Psicologia, Enfermagem, Administração, Comunicação, Direito, entre outros. As oportunidades são nos formatos presencial e híbrido, com carga horária de 6 horas por dia.

Durante o estágio, os participantes poderão atuar em projetos reais, vivenciar os desafios da operação mineradora e participar de uma trilha de desenvolvimento exclusiva, que inclui mentorias e conteúdos voltados para o futuro da atividade.



"O estágio na Vale oferece um ambiente de aprendizado intenso, com oportunidades reais de crescimento. Queremos atrair pessoas que compartilhem o desejo de construir um legado positivo - econômico, social e ambiental", destaca Ricardo Pina, gerente de Atração e Aquisição de Talentos da empresa.



Compromisso com a diversidade



A diversidade é um dos pilares do programa. Na edição anterior, 57% dos estagiários contratados eram mulheres e 56% se autodeclararam pessoas negras. A empresa também incentiva a participação de pessoas com deficiência, indígenas e da comunidade LGBTQIAPN+.

Vanessa Ferreira Chaves, estagiária de Engenharia Civil em Itabira (MG), reforça a importância dessa vivência. "O estágio na Vale tem sido uma experiência transformadora. Ampliei minha visão sobre engenharia, vivenciei desafios reais e fortaleci meu propósito profissional", conta.

Benefícios oferecidos



Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.500,00, além de um pacote de benefícios que inclui:



Vale-transporte (quando aplicável)

Vale-refeição ou alimentação na empresa

Assistência médica

Gympass

Programa de assistência ao empregado

Seguro de vida

Vale Cesta de Natal

Recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses



Etapas do processo seletivo



O processo seletivo é 100% online e será realizado em quatro etapas eliminatórias:



Inscrição

Testes online

Dinâmicas de grupo

Painel com gestores

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site oficial da Vale, onde os candidatos também poderão acompanhar cada etapa do processo.



Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima