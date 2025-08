Grande BH: homem preso admite que era ele em vídeo que flagrou zoofilia

O homem de 18 anos, preso na última quinta-feira (31/7) suspeito de maus-tratos a animais e zoofilia, admitiu à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que era ele em vídeo que flagrou os crimes, de acordo com a delegada Lorena Rangel Almeida Dutra. As imagens circularam nas redes sociais e foram registradas por terceiros, que estariam “indignados de ver essas práticas", disse a chefe da investigação. Os crimes ocorreram em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH.

As investigações começaram a partir da circulação do vídeo que flagrou o suspeito praticando atos sexuais com o próprio cachorro. Durante as apurações, a cargo da 2ª Delegacia de Polícia, a PCMG descobriu que o acusado também mantinha relações sexuais com uma égua em um curral onde trabalhava.

“Depoimentos de testemunhas confirmaram que o homem é conhecido na região por práticas constantes de zoofilia, especialmente contra éguas, em um local próximo a um campo de futebol no Bairro Barra do Céu”, afirmou a Polícia Civil. O suspeito está preso preventivamente e está à disposição da Justiça.

De acordo com a delegada Lorena Rangel Almeida Dutra, o preso não tem passagens pela polícia. Ainda segundo ela, as investigações não apontaram para qualquer tipo de "distúrbio ou problema mental" por parte do suspeito.

Maus-tratos

Além disso, o equino apresentava sinais de maus-tratos, com privação de alimentação e água, informou a corporação, que foi ao local onde o animal ficava. A égua foi dada de presente ao jovem. Quando o homem que havia o presenteado descobriu da suspeita do crime e condições do animal, pegou a égua de volta.

O cachorro foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental e encaminhado a uma instituição especializada em cuidados a animais.

“A repressão a essas condutas é de extrema importância, pois além de configurarem crime, são práticas graves que não podem ser naturalizadas, já que atentam contra a ordem pública”, afirmou a delegada responsável pelo caso, Lorena Rangel Almeida Dutra.

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Humberto Santos