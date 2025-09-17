Shopee lança campanha Pedido Mágico para o Dia das Crianças

Para celebrar o Dia das Crianças, a Shopee lança a campanha Pedido Mágico, em parceria com o Instituto Vakinha. A iniciativa, que acontece entre 10 e 28 de setembro, tem como objetivo conectar usuários a mais de mil crianças de 0 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social de Paraisópolis e Guarulhos (SP).

A iniciativa conta com o apoio das ONGs Pró Saber, Misael Cardoso e Irmã Celeste, que atuam diretamente nessas comunidades. Por meio da plataforma, os usuários poderão escolher cartas escritas pelas crianças participantes, filtrando por idade. O doador escolhe o presente e a Shopee paga metade com o uso do cupom de 50% de desconto ao finalizar a compra. Os produtos são digitais e o Instituto Vakinha fará a compra dos presentes de forma offline para serem entregues às crianças por meio de voluntariado corporativo.

“A Shopee está comprometida com iniciativas de responsabilidade social e essa é mais uma oportunidade de gerar impacto positivo em comunidades. Estar ao lado de grandes parceiros e engajar nossos usuários nessa missão de solidariedade reforça nosso propósito de transformar realidades por meio da tecnologia”, afirma Felipe Piringer, head de marketing da Shopee.

Transformando vidas por meio da tecnologia

Por meio da tecnologia e da capilaridade de sua plataforma, a Shopee se mostra como alternativa de novas formas de contribuir com causas sociais de forma simples, rápida e acessível. A seção Shopee Doações, por exemplo, permite que qualquer pessoa, de qualquer lugar do país, apoie iniciativas relevantes diretamente pelo app e pelo site.

A iniciativa tem como objetivo apoiar comunidades brasileiras, promovendo a visibilidade de organizações da sociedade civil. Por meio de "lojas" especiais dentro do app, os usuários podem doar de maneira prática, segura e transparente, adquirindo produtos digitais em forma de contribuição solidária.

Integram a página entidades como ARCO, Vakinha, Fala Mulher, Associação Cidadão Pró-Mundo, GRAACC, Instituto Água Viva, Instituto Alicerce, Instituto Novo Sertão, Anjos de Patas Indaiatuba, CEERT e Casa Neon Cunha.



