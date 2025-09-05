IA deve eliminar 92 milhões de empregos e criar 170 milhões até 2030

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A inteligência artificial (IA) está remodelando o mercado de trabalho em uma velocidade inédita — e o impacto já é sentido no Brasil. Uma pesquisa da Gupy mostra que a procura por profissionais com conhecimentos em IA cresceu 306% em apenas um ano. Globalmente, o Fórum Econômico Mundial (FEM) projeta que, até 2030, as novas tecnologias vão criar 170 milhões de vagas e eliminar 92 milhões, resultando em um saldo positivo de 78 milhões de empregos.

Essa mudança vai necessitar de uma transformação profunda das competências exigidas. “A pergunta não é se a sua carreira vai mudar, mas como você vai se preparar para ela”, resume Antonio Muniz, professor de MBA, autor e especialista em tecnologia e carreiras, em artigo.

No Brasil, diferentes setores do mercado já incluem IA para fazer análises preditivas e até atender o público. Com isso, várias novas funções devem ser criadas. Entre as funções emergentes, ele cita:

Engenheiro de personalidade de IA: cria e ajusta assistentes virtuais para interações mais humanizadas;

cria e ajusta assistentes virtuais para interações mais humanizadas; Gerente de ética em IA: garante que algoritmos sigam diretrizes éticas e sem vieses;

garante que algoritmos sigam diretrizes éticas e sem vieses; Auditor de algoritmos: revisa e avalia transparência e confiabilidade de sistemas automatizados;

revisa e avalia transparência e confiabilidade de sistemas automatizados; Designer de interação homem-máquina: desenvolve interfaces mais intuitivas entre humanos e tecnologias;

desenvolve interfaces mais intuitivas entre humanos e tecnologias; Consultor de produtividade assistida por IA: treina equipes para integrar IA sem perder criatividade e capacidade crítica;

treina equipes para integrar IA sem perder criatividade e capacidade crítica; Curador de experiência de metaverso: cria e personaliza ambientes imersivos para empresas, educação e entretenimento dentro do metaverso;

cria e personaliza ambientes imersivos para empresas, educação e entretenimento dentro do metaverso; Especialista em descontinuação de IA: supervisiona a transição segura e ética na desativação de sistemas de IA que não são mais necessários ou apresentam riscos;

supervisiona a transição segura e ética na desativação de sistemas de IA que não são mais necessários ou apresentam riscos; Treinador de Inteligência Artificial: ensina modelos de IA a interpretar comandos com maior precisão e contexto.

O que os profissionais vão precisar?

Mesmo em um cenário altamente tecnológico, as competências humanas se tornam ainda mais valiosas. Criatividade, pensamento crítico, empatia e liderança dificilmente podem ser substituídas por algoritmos.

No Brasil, dados do LinkedIn mostram que, em 2024, cresceram as vagas que exigem adaptação a mudanças (+21%) e comunicação interpessoal (+18%). “O equilíbrio entre conhecimento técnico e inteligência emocional é o que dará vantagem competitiva aos profissionais”, afirma Muniz.

No total, a população ocupada com algum tipo de trabalho alcançou 103,9 milhões Agência Brasil Dessa forma, a geração de empregos formais ganhou um novo impulso no país em 2024 após dois anos consecutivos de desaceleração. No ano foram 25,57 milhões de contratações e 23,87 milhões de demissões. Werner Heiber por Pixabay A escolha correta da profissão é um fator fundamental para o sucesso a longo prazo. Ficar atento às tendências, avaliando as oportunidades de mercado, pode ser a chave para construir uma trajetória profissional sólida. Imagem Freepik Recentemente, o portal Exame divulgou as 20 profissões que terão emprego garantido nos próximos anos. A lista é fruto de uma pesquisa com especialistas em recrutamento, que identificaram as profissões que provavelmente ganharão mais espaço nos próximos dez anos. Imagem Freepik A pesquisa “Carreiras do Futuro”, conduzida pelo Programa de Estudos do Futuro (Profuturo) da Fundação Instituto de Administração (FIA), contribuiu significativamente para esse levantamento. - Imagem Freepik Segundo a análise, as áreas que despontam como as mais promissoras para a próxima década incluem Sustentabilidade, Infraestrutura, Saúde e Qualidade de Vida, Recursos Humanos, Marketing e Vendas, Tecnologia da Informação (TI) e Direito. Imagem Freepik 20. Gestor de big data - Com conhecimentos em estatística, tecnologia e matemática, este profissional analisa e direciona informações cruciais para os diversos setores da empresa. A formação recomendada é: Tecnologia da Informação, Matemática e Estatística. Imagem Freepik 19. Especialista em cloud computing - Na vanguarda da tecnologia da informação, este cargo envolve o gerenciamento eficiente do armazenamento de dados em nuvem. A formação recomendada é: Tecnologia da Informação. Imagem Freepik 18. Gestor de comunidade - Responsável pelo gerenciamento do relacionamento com consumidores em redes sociais, este profissional monitora o posicionamento da marca, identifica oportunidades e molda a presença online. A formação recomendada é: Graduação em Marketing, com ênfase em Plataformas Online. Imagem Freepik 17. Gestor de inovação - A inovação transcende o desenvolvimento de produtos, tornando-se essencial na otimização de processos e na redução de custos. A formação recomendada é: Graduação em Marketing, com especialização em Pesquisa de Mercado para uma abordagem completa. Imagem Freepik 16. Gestor de marketing para e-commerce - Em um cenário de vendas online em crescimento exponencial, este profissional desempenha um papel crucial ao garantir segurança nas transações comerciais e posicionar efetivamente as empresas na internet. A formação recomendada é: Graduação em Marketing, Publicidade, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Sistemas de Informação. Imagem Freepik 15. Advogado tributário - Atuando na complexa área tributária, esse advogado assume um papel estratégico nas organizações, especialmente no Brasil. A formação recomendada é: Direito, com especialização em Direito Tributário, Economia ou Ciências Contábeis. Imagem Freepik 14. Advogado societário - Especializado em operações de fusões e aquisições, esse profissional desempenha um papel estratégico em transações complexas. A formação recomendada é: Direito, com possibilidade de cursos específicos no exterior. Imagem Freepik 13. Gestor de treinamento de varejo - Responsável pela padronização do atendimento ao cliente em redes de varejo, esse profissional destaca-se pela formação em Administração de Empresas e Recursos Humanos. Imagem Freepik 12. Coordenador de desenvolvimento da força de trabalho - Integrando psicologia, administração e gestão de pessoas, esse profissional foca a educação continuada. A formação recomendada é: Graduação em Psicologia, com especialização em Administração e ênfase em Gestão de Pessoas. Imagem Freepik 11. Engenheiro de petróleo e gás - Enfrentando o desafio de extrair energia de forma mais eficiente, esses profissionais são fundamentais para o desenvolvimento. A formação recomendada é: Graduação em Engenharia de Petróleo. Imagem Freepik 10. Engenheiro civil - Acompanhando o crescimento do país, os profissionais da construção continuam com alta empregabilidade. A formação recomendada é: Graduação em Engenharia Civil. Imagem Freepik 8. Gestor de qualidade de vida - Focado na melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho, esse profissional geralmente tem formação em Saúde e destaca-se pela experiência em Recursos Humanos. Imagem Freepik 7. Conselheiro de Aposentadoria - Auxiliando no planejamento financeiro, ocupacional e de saúde para a aposentadoria, esse profissional requer conhecimentos em Administração, Contabilidade e Economia. Imagem Freepik 6. Técnico em Telemedicina - Esses técnicos facilitam o acesso a diagnósticos e tratamentos, mesmo em locais distantes das equipes médicas. A formação recomendada é: Engenhearia da Computação, Análise de Sistemas e disciplinas da Saúde. Imagem Freepik 5. Bioinformacionista - Integrando genética e desenvolvimento de medicamentos, esse profissional emerge como uma figura crucial na área de saúde. A formação recomendada é: Graduação em Farmácia, Medicina, Biotecnologia, com combinações sugeridas para especialização. Imagem Freepik 4. Engenheiro hospitalar - ResponsÃ¡vel por equipamentos de alta precisÃ£o e treinamentos, esse profissional destaca-se na interseÃ§Ã£o da engenharia com a Ã¡rea mÃ©dica. A formaÃ§Ã£o recomendada Ã©: Engenharia Hospitalar, um ramo da Engenharia BiomÃ©dica. Imagem Freepik 3. Engenheiro ambiental - Esses profissionais lidam com o crescente foco no impacto ambiental em diversos setores.A formação recomendada é: Graduação em Engenharia Ambiental. Imagem Freepik 2. Gestor de resíduos - O profissional direciona corretamente resíduos, transformando o lixo em fonte de renda e energia. A formação recomendada é: Graduação em Engenharia Química, Engenharia Ambiental ou Biologia. Imagem Freepik 1. Gestor de ecorrelações - Este profissional concentra-se no controle socioambiental e na qualidade de vida. A formação recomendada é: Graduação em Engenharia, Administração, Economia ou Ecologia, com especializações em Marketing ou Biologia. Imagem Freepik Voltar Próximo

As chamadas smart skills — combinação de técnicas e comportamentais — passam a ser cruciais, como cita o professor: