Com o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) mostrando crescimento, as perspectivas são de que esse otimismo cresça gradualmente ao longo do ano, segundo avaliação da Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio MG), favorecendo os investimentos e a abertura de postos de trabalho. “O empresário está com expectativas otimistas em detrimento das melhorias no cenário econômico. Este otimismo, mesmo que inicialmente pequeno, pode se consolidar ao longo do ano”, avalia o economista-chefe da Fecomércio, Stefan D’Amato. “É relevante destacar que as empresas com até 50 colaboradores continuam a liderar em termos de expectativas de contratação”, acrescenta D’Amato. De acordo com a Fecomércio, Belo Horizonte fechou o primeiro trimestre deste com a maior geração de postos de trabalho nos últimos anos, com a abertura de 13 mil vagas de emprego formal. Com isso, o mercado formal totalizou 1,017 milhão de trabalhadores com carteira assinada na capital, sendo que há oito meses esse contingente permanece acima de 1 milhão de pessoas. Já em todo o estado foram geradas 88,3 mil vagas nos três primeiros meses deste ano, sendo que apenas em março foram 40.796 postos com carteira assinada, colocando Minas como a segunda unidade da Federação com maior saldo positivo de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).



Network

Com a geração de negócios da ordem de R$ 156 milhões no estado nos últimos 12 meses, o Business Network International (BNI) mantém sua expansão em Minas Gerais, com 1.300 membros e mais de uma década de atuação no estado. Considerada a maior organização de networking profissional do mundo, a rede de negócios na qual empresários e profissionais liberais autônomos indicam constantemente produtos e serviços uns para os outros, está presente em 32 cidades, com 40 grupos ativos em Minas. Outros 16 grupos estão em formação. A meta no estado é chegar a 5 mil participantes nos próximos cinco anos. Com atuação global, o BNI está em 77 países e gerou US$ 24,5 bilhões em negócios nos últimos 12 meses. No Brasil foram R$ 2 bilhões no mesmo período.

Válvulas cardíacas

Com investimentos de R$ 120 milhões, a Boston Scientific ampliou sua unidade de produção de válvulas cardíacas das atuais 20 mil unidades para 60 mil unidades por ano. Com a expectativa de que o volume de exportações chegue a R$ 780 milhões em três anos, a unidade da empresa norte-americana, em Contagem, terá sua ampliação inaugurada na terça-feira. “Com o investimento, a Boston Scientific espera atender a crescente demanda dos locais onde já atua com a tecnologia, como Europa, Ásia, América Latina, e aposta na entrada no mercado norte-americano”, afirma o vice-presidente da Boston Scientific no Brasil, Eric Tagarro. “Cada válvula produzida pode representar uma vida salva”, acrescenta. Com a expansão, que durou três anos, o prédio passou de 5 mil metros quadrados para 13 mil metros quadrados, com o quadro de pessoal subindo dos atuais 950 colaboradores para 1.700 empregados.

Aniversário

O Apoio Mineiro, rede de atacarejo do Grupo Supernosso está completando 22 anos e para marcar a data, da última quarta-feira até 9 de junho, vai colocar mais de mil produtos da cesta básica, higiene pessoal e bebidas em oferta com opção de compra pelo aplicativo da rede. “Atualmente, o aplicativo conta com 14 mil acessos por dia. Por conta da praticidade e das vantagens oferecidas, o Apoio Entrega é uma experiência única para os consumidores e extremamente atraente e lucrativa para grandes marcas”, destaca Augusto Teixeira, gerente-geral de Marketing e Negócios Digitais do Supernosso.





“O resultado financeiro alcançado no primeiro trimestre de 2024 reflete os esforços dos nossos times pela busca contínua de excelência operacional e pelo foco em uma austera política de controle de gastos e despesas”

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau

No crédito

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) fechou parceria com a Flexpag - hub de soluções para empresas de serviços, para permitir que os clientes em atraso tenham acesso ao parcelamento dos débitos com a companhia. A nova forma de negociação está disponível nas agências da concessionária mineira de energia e é possível parcelar o débito em até 12 vezes. Outra forma adotada pela Cemig foi equipar os eletricistas que fazem visitas para efetuar cortes de energia por inadimplência com máquinas de pagamento. Dessa forma, o cliente pode quitar seu débito e evitar o desligamento. A empresa não revela os números, mas as iniciativas terão impacto sobre o nível de inadimplência da companhia.

Moda fitness

Com a primeira loja física inaugurada em BH no fim do ano passado, a Alto Giro está mudando de geração, com Cláudia Recco e Edson Recco Filho (foto) assumindo os negócios da família. Elá é a diretora Industrial e ele do diretor da Alto Giro, que tem em Minas Gerais seu terceiro maior mercado, com uma fatia de 10,76% das vendas da companhia. A aposta da empresa é crescer no embalo das vendas do segmento, que tiveram alta de 2,5%, com destaque para a área de tecidos, vestuário e calçados, com expansão de 8,5%, em janeiro deste ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

US$ 2,2 bilhões

É o valor que a Vale planeja investir em novos processos operacionais, com sistemas de filtragem de rejeitos em suas minas até 2027