A nova tendência do varejo são os minimercados autônomos, que dão capilaridade à distribuição para as grandes indústrias, facilitam a vida dos consumidores e garantem novos negócios até mesmo para redes supermercadistas tradicionais. Apenas a Honest Market Brasil planeja, por meio de franquia, a instalação de 28 minimercados em Minas este ano. São unidades que operam sem funcionários, com mix de 15 mil produtos homologados e atendem a condomínios e empresas.

“O minimercado traz proximidade e disponibilidade nos 7 dias da semana, 24 horas por dia”, afirma Gustavo Sartott, sócio cofundador da Honest. Hoje a empresa já conta com quase 400 lojas no país, devendo chegar ao fim do ano com 600 a 650 pontos de venda instalados.

Para mostrar o potencial de crescimento dos minimercados autônomos, Sartott lembra que no Brasil existem cerca de 485 mil condomínios. “Nós temos condições de atender a um quarto desses condomínios”, diz ele, ao acrescentar que esse segmento deve se consolidar em dois ou três anos.

Em Minas, onde a franqueadora criada em 2020 teve sua primeira unidade, já existem 18 minimercados da Honest, que devem ter faturamento bruto de R$ 220 mil este ano. Com as 28 novas unidades, o faturamento bruto no estado vai passar para R$ 520 mil ao ano e o total de unidades mais do que dobrar, chegando 46. O investimento em cada unidade varia entre R$ 25 mil e R$ 50 mil.



Abastecendo

A primeira estação de recarga de veículos elétricos da Shell Recharge em Belo Horizonte foi inaugurada na sexta-feira no Posto Shell Oceano, no Barro Preto. O projeto foi desenvolvido pela Raízen, licenciada da Shell Recharge no Brasil, Argentina e Paraguai. Além de inaugurar a estação, a Raizen firmou um acordo de cooperação técnica com o governo de Minas para fomentar a eletro mobilidade no estado. Fazem parte do acordo iniciativas como vagas para veículos elétricos, faixas de circulação exclusiva e a construção de um hub de recarga elétrica interligando pontos estratégicos, como o Aeroporto de Confins, a Cidade Administrativa, e a UFMG. A estação de BH é a segunda da rede Shell Recharge no estado. A primeira está na BR-381, em Betim, com 150 quilowatts (kW) de capacidade. No ano passado foram emplacados 6.413 veículos elétricos em Minas.



Vila da Serra

A Somattos e a Patrimar estão lançando um novo empreendimento que terá mais de 12 mil metros quadrados com três torres com 161 apartamentos de 137 metros quadrados a 202 metros quadrados e vista privilegiada para a natureza que cerca o Aura. O empreendimento, com valor geral de vendas estimado em R$ 400 milhões, já foi apresentado aos corretores e já pode ser conhecido no estande inaugurado ontem na rua Coronel Felipe Faria, na Vila da Serra. O empreendimento confirma a expansão imobiliária na região de Nova Lima, que está se tornando polo de grandes projetos e que no ano passado, apenas de janeiro a setembro, teve crescimento de 14% no número de lançamentos em relação a igual período do ano anterior.



Beleza lucrativa

Diante da necessidade de encontrar um salão de beleza que atendesse de forma rápida, as empreendedoras Márcia Queirós e Michelle Wadhy criaram, em 2018, a Fast Escova, a partir de um investimento de R$ 60 mil para abrir a primeira loja da franquia. Em 2023, a rede fundada pelas duas sócias registrou faturamento de R$ 133,9 milhões. Com um investimento de R$ 240 mil para abertura de uma loja hoje, a Fast Escova conta com 19 unidades em Minas, outras 7 estão sendo implantadas. Em todo o Brasil a empresa conta com mais de 280 unidades franqueadas no segmento de beleza, que incorporam o conceito de rapidez a outros serviços, como os penteados, unhas, sobrancelhas e até tratamentos capilares.



No Triângulo

E o negócio de minimercados autônomos chamou a atenção do Supernosso, que em 2020 se associou à Be Honest, rede que à época tinha 50 unidades. Desde então, a unidade do Grupo Supernosso já conta com mais de 250 unidades no país, número que aumentou no início de março com a compra da Snackin, com 12 lojas em Uberaba e Uberlândia e que juntas faturaram R$ 2,5 milhões em 2023. “Com essa aquisição e parceria, a Be Honest está bem posicionada para atender às necessidades e preferências dos consumidores do Triângulo Mineiro”, disse Marcelo Carneiro, sócio-diretor da Be Honest.



Nova diretoria

Com a presença do empresário Jorge Gerdau Balbi Johannpeter, acionista e presidente do Conselho de Administração da Gerdau, maior produtora de ações brasileira, a diretoria do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte (IFL-BH) tomou posse na última segunda-feira. A empresária Júlia Zingoni Moraes, sócia e diretora de Marketing e Estilo do Grupo Água Fresca Lingerie e Valisere Belo Horizonte tomou posse na presidência do instituto neste ano. A solenidade reuniu lideranças mineiras, como o vice-presidente da Fecomércio, Emerson Belotti, e o vice-presidente da CDL-BH, Lucas Pitta.

“O agro tem sido o maior propulsor da atividade econômica em Minas. E, recentemente, nós adotamos uma medida no estado, que eu espero que os municípios adotem também, que é migrar toda a frota para o abastecimento com etanol, que é um combustível renovável”

Romeu Zema

Governador de Minas