Especializada na recolocação de produtos e atuando para reduzir o desperdício de alimentos e produtos, a startup mineira Gooxxy conseguiu recolocar mais de 6 toneladas de chocolates que seriam descartados na Páscoa. Segundo a empresa, que investiu R$ 1,2 milhão na instalação da nova sede em Lavras, no Sul de Minas, mais de 78 mil itens deixaram de ser desperdiçados, gerando uma receita de R$ 386 mil para o setor varejista. Os números deste ano representam um crescimento de 86,7% em relação à Páscoa do ano passado, quando 3,31 toneladas de chocolate foram recolocadas e a receita gerada foi de R$ 121 mil. “Trata-se de atuar com um modelo de economia circular dos alimentos. Na época de Páscoa não é diferente e o mais sustentável é recolocar os produtos ao invés de descartar”, afirma Vinicius Alves Abrahão, CEO da Gooxxy. Na Páscoa deste ano, as maiores recolocações de chocolate ocorreram em São Paulo, com 4,84 toneladas, em Minas Gerais, onde 1,18 tonelada deixou de ser desperdiçada e Goiás, onde foi recolocada 0,16 tonelada. E os ganhos não foram só para o varejo. Ao evitar o descarte de chocolate na Páscoa, a Gooxxy colaborou para que não houvesse o desperdício de mais de 102,6 mil metros cúbicos de água e a emissão de 30,9 toneladas de CO2 na atmosfera. Só em 2023, a companhia recolocou mais de R$ 1 bilhão de produtos aptos para o consumo e que seriam jogados no lixo.

Imperatriz no boi

0 Frigorífico Imperatriz vai diversificar sua atuação. Depois de 35 anos trabalhando com cortes suínos, a empresa vai começar a processar também bovinos. Para isso, foram feitos investimentos de R$ 3,5 milhões na instalação de um centro de distribuição numa área de 1.200 metros quadrados, a 2 quilômetros da unidade industrial, em Sabará. Com isso, a capacidade de processamento de carne saltará de um patamar entre 25 e 28 toneladas/dia de produtos suínos (pernil, lombo, costelinha e linguiça) para 40 toneladas/dia, com a inclusão de produtos bovinos na linha de produção. “Por dia nós processamos uma faixa de 11 toneladas de linguiça”, conta Dylton Lyzardo Dias, sócio-administrador do frigorífico criado na década de 1980 para atender à demanda da loja “Rei da Feijoada” no Mercado Central de Belo Horizonte. Hoje, além de ingredientes para feijoada, a empresa tem uma linha diversificada de produtos e está presente em mais de 1.600 pontos de distribuição em todo o Brasil.

Festa nos shoppings

A Multiplan, uma das maiores redes de shoppings centers no Brasil, com mais de 20 centros de compras que recebem 200 milhões de visitas por ano, chega aos 50 anos mostrando força. A Multiplan fechou o ano passado com lucro líquido de R$ 1 bilhão. “Nossas vendas vêm crescendo em ritmo acelerado, tanto em função de uma gestão acertada do mix, quanto da entrega de experiências inovadoras”, avalia o presidente da Multiplan, Eduardo K. Peres, que completa 1 ano no cargo. Em Minas Gerais, a Multiplan chegou com a inauguração do BH Shopping, que em setembro comemora 45 anos. Já o Pátio Savassi, que no mês que vem completa 20 anos, passa por uma revitalização e o Diamond Mall vai receber 38 novas lojas.

Fibra ótica

Fabricante de produtos para redes de fibra óptica, a DPR Telecomunicações trouxe para Belo Horizonte, na semana passada, o seu Digital Truck DPR Nokia, um caminhão show no qual foi construída uma casa digital itinerante pela DPR e a Nokia. Além de ver o funcionamento da casa inteligente, os cerca de 7 mil participantes do Abramulti Streaming 2024, que ocorreu no Expominas, puderam conhecer o sistema de turn-key oferecido pela DPR para fornecedores de serviços de internet. A empresa é hoje a maior distribuidora de produtos Nokia na América do Sul. “O evento é peça fundamental na nossa estratégia de estreitar laços com o estado de Minas Gerais, principalmente com os provedores locais”, ressaltou Marco Munhoz, diretor Comercial & Marketing da DPR.

Tecido novo

Com investimentos de 10 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões), A Valmet vai instalar uma nova unidade de produção de tecidos filtrantes em Belo Horizonte para atender à crescente demanda pelo produto nas indústrias de mineração, química, celulose, papel, cervejarias e lavanderia na América do Sul. As obras terão início neste trimestre e devem ser concluídas no primeiro semestre do próximo ano. O número de funcionários aumentará dos atuais 100 empregados para 260. “O investimento inclui a realocação do atual escritório e unidade fabril em Belo Horizonte, novos maquinários e melhorias na eficiência energética das operações, além da redução de emissões. Isso nos dá os ativos necessários para desenvolver ainda mais serviços sustentáveis próximos aos clientes”, afirma o diretor de Filtração da Valmet, Jarkko Syrjälä. Com a mudança, a empresa pretende duplicar o faturamento nos próximos cinco anos.



R$ 89 milhões



Foi o faturamento das pequenas empresas on-line mineiras no primeiro trimestre, com a venda de 1,2 milhão de produtos