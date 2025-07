Shopee faz 5 anos no Brasil apoiando a economia digital

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, celebra cinco anos no Brasil. A plataforma tem como compromisso impulsionar o empreendedorismo digital e contribuir significativamente para a geração de renda de milhões de brasileiros. Como parte dessa evolução, a empresa anuncia o início do transporte aéreo de mercadorias na rota São Paulo–Manaus e expansão da entrega rápida para além da Grande São Paulo. A partir de agora, consumidores das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte também podem receber suas compras no mesmo dia ou até o dia seguinte.

“Hoje, o Brasil é um dos principais mercados da Shopee. Ao longo desses anos, temos contribuído com o desenvolvimento do ecossistema de e-commerce, inclusive o introduzindo para muitos brasileiros, que têm o marketplace como principal fonte de renda. Vamos continuar investindo para oferecer uma experiência cada vez melhor aos nossos usuários”, afirma Pine Kyaw, Country Manager da Shopee Brasil.

O impacto da Shopee e o crescimento do empreendedorismo local



A Shopee oferece oportunidade de renda para mais de 8 milhões de brasileiros e é porta de entrada para o empreendedorismo digital. Para entender sobre o impacto da plataforma, a empresa realizou uma pesquisa in-app com vendedores, afiliados, motoristas parceiros e Agências Shopee. Os resultados mostram que o marketplace contribuiu para que 80% tivessem uma grande conquista.



Ao olhar para os vendedores ativos, a Shopee foi a primeira oportunidade de vender on-line para 30% e mais de 50% afirmam que a plataforma é hoje sua principal fonte de faturamento. Muitos desses empreendedores cresceram de forma concreta, mudando para espaços maiores, contratando mais pessoas ou abrindo espaços físicos em novas regiões.

Esse movimento de geração de renda se estende também a outros públicos dentro do ecossistema. O Programa de Afiliados, por exemplo, já reúne mais de 5 milhões de participantes em todo o Brasil. Ele permite que qualquer pessoa indique produtos com links personalizados e receba comissões por vendas realizadas. Para 90% dos afiliados ouvidos, essa foi a porta de entrada no universo do marketing digital. E para 40%, o objetivo agora é transformar esses ganhos extras na principal fonte de sustento. Além disso, 80% relatam que a atividade já representa até 20% do faturamento mensal.

Para os motoristas parceiros, que hoje somam mais de 45 mil pessoas em todo o país, 80% da receita mensal vem exclusivamente da Shopee. Muitos relataram conquistas importantes após entrar na plataforma, como comprar um carro ou imóvel, contratar plano de saúde, sair das dívidas ou ter acesso a bens e serviços que antes não conseguiam — mais da metade investiu em educação após entrar no programa, para si próprio e para os familiares, com cursos técnicos, graduação e pós-graduação.

Já as Agências Shopee, estabelecimentos comerciais que atuam como pontos de coleta, retirada e logística reversa, também têm movimentado a economia local. Ao trazer mais fluxo de consumidores para os comércios físicos, esses pontos viram seus faturamentos crescerem. O aumento da demanda exigiu contratações: mais de 40% precisaram contratar uma ou duas pessoas, e 75% operam hoje com equipes dedicadas exclusivamente à operação da Shopee.

Website: http://www.shopee.com.br