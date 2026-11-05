Minas cria quase 130 mil empregos em 2026 e bate recorde

Minas Gerais registrou saldo positivo de 8.102 empregos com carteira assinada em setembro de 2026. O resultado elevou o acumulado entre janeiro e setembro para 129.777 novos postos de trabalho no estado, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira (4/11).

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O desempenho reflete o avanço do mercado mineiro. Desde 2019, o estado superou a marca de 1 milhão de postos formais criados. O movimento levou Minas Gerais ao índice de desemprego de 3,8% no segundo trimestre de 2026, a menor taxa de sua série histórica apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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O governador Mateus Simões apontou o impacto das medidas estaduais para esse quadro econômico: "estamos trabalhando para desburocratizar o ambiente de negócios, atrair novos investimentos e criar condições para que as empresas cresçam e gerem empregos. Ao mesmo tempo, investimos na oferta de cursos de qualificação profissional para preparar os mineiros para as oportunidades que surgem. Nosso objetivo é fazer com que o desenvolvimento se transforme em emprego, renda e mais qualidade de vida para a população".

Resultados por atividade econômica

O saldo favorável em setembro decorreu de 234.460 admissões frente a 226.358 desligamentos. O levantamento por setor produtivo detalhou o seguinte comportamento: o segmento de Serviços liderou as contratações com 10.848 vagas, seguido por Comércio (+3.212), Construção (+1.680) e Indústria (+587). Apenas a Agropecuária anotou retração, com saldo negativo de 8.221 postos.

Qualificação e oferta de cursos

As ações estaduais também abrangem a preparação de trabalhadores por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). O secretário Marcelo Couto Dias destacou a integração entre qualificação e mercado: "o Governo de Minas tem trabalhado para que cada vez mais pessoas possam aproveitar essas oportunidades, com investimentos em qualificação profissional e em ações que aproximam trabalhadores e empresas. Ao preparar os profissionais e facilitar o acesso às vagas disponíveis, contribuímos para que a geração de empregos se traduza em desenvolvimento social e econômico em todas as regiões do estado".

Na área educacional, a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) estendeu até 10/11 as inscrições para a 7ª edição do "Trilhas de Futuro". O programa disponibiliza cerca de 50 mil vagas gratuitas em cursos técnicos, distribuídas em 181 municípios, com ajuda de custo de R$ 20 diários para alimentação e transporte.

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A iniciativa do "Trilhas de Futuro" soma 100 mil profissionais formados em Minas Gerais, direcionados ao atendimento das demandas do mercado de trabalho e à ampliação da renda no estado.