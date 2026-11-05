Minas cria quase 130 mil empregos em 2026 e bate recorde
Com avanço no setor de serviços, estado atinge menor taxa de desemprego da história. Inscrições para 50 mil vagas em cursos técnicos são prorrogadas
compartilhe
Minas Gerais registrou saldo positivo de 8.102 empregos com carteira assinada em setembro de 2026. O resultado elevou o acumulado entre janeiro e setembro para 129.777 novos postos de trabalho no estado, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira (4/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O desempenho reflete o avanço do mercado mineiro. Desde 2019, o estado superou a marca de 1 milhão de postos formais criados. O movimento levou Minas Gerais ao índice de desemprego de 3,8% no segundo trimestre de 2026, a menor taxa de sua série histórica apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Leia Mais
-
-
Micro e pequenas empresas se destacam na geração de empregos em julho
-
O governador Mateus Simões apontou o impacto das medidas estaduais para esse quadro econômico: "estamos trabalhando para desburocratizar o ambiente de negócios, atrair novos investimentos e criar condições para que as empresas cresçam e gerem empregos. Ao mesmo tempo, investimos na oferta de cursos de qualificação profissional para preparar os mineiros para as oportunidades que surgem. Nosso objetivo é fazer com que o desenvolvimento se transforme em emprego, renda e mais qualidade de vida para a população".
Resultados por atividade econômica
O saldo favorável em setembro decorreu de 234.460 admissões frente a 226.358 desligamentos. O levantamento por setor produtivo detalhou o seguinte comportamento: o segmento de Serviços liderou as contratações com 10.848 vagas, seguido por Comércio (+3.212), Construção (+1.680) e Indústria (+587). Apenas a Agropecuária anotou retração, com saldo negativo de 8.221 postos.
Qualificação e oferta de cursos
As ações estaduais também abrangem a preparação de trabalhadores por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). O secretário Marcelo Couto Dias destacou a integração entre qualificação e mercado: "o Governo de Minas tem trabalhado para que cada vez mais pessoas possam aproveitar essas oportunidades, com investimentos em qualificação profissional e em ações que aproximam trabalhadores e empresas. Ao preparar os profissionais e facilitar o acesso às vagas disponíveis, contribuímos para que a geração de empregos se traduza em desenvolvimento social e econômico em todas as regiões do estado".
Na área educacional, a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) estendeu até 10/11 as inscrições para a 7ª edição do "Trilhas de Futuro". O programa disponibiliza cerca de 50 mil vagas gratuitas em cursos técnicos, distribuídas em 181 municípios, com ajuda de custo de R$ 20 diários para alimentação e transporte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A iniciativa do "Trilhas de Futuro" soma 100 mil profissionais formados em Minas Gerais, direcionados ao atendimento das demandas do mercado de trabalho e à ampliação da renda no estado.