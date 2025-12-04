Mais de 640 mil mineiros deixam de ser pobres em 2024

Minas Gerais chegou ao menor índice de pobreza de toda a série histórica - 16,8% -, o que representa 3,6 milhões de pessoas, contra 4,2 milhões (19,9%) em 2023. Isso significa que mais de 644 mil mineiros saíram da pobreza no último ano, cerca de um quarto (157 mil) só na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Assim como no âmbito nacional, o IBGE relacionou a melhoria do índice mineiro principalmente a números positivos do mercado de trabalho em meio à recuperação pós-pandêmica. Indicadores como nível de ocupação e taxa de desocupação atingiram seus melhores resultados históricos em 2024, consolidando a retomada econômica.

Em comparação com os vizinhos da região Sudeste, Minas Gerais está atrás apenas de São Paulo, que registrou 14% da população abaixo da linha da pobreza. O Rio de Janeiro (17,9%) vem na terceira colocação, e o Espírito Santo (18,6%), na quarta.

Ao olhar no retrovisor, a redução na pobreza em Minas é expressiva. No início da série histórica, em 2012, o estado era o mais pobre do Sudeste, com 31,6% da população nessa condição. Em 2021, auge dos efeitos econômicos da pandemia, esse número era 31,3%, caindo para 27,0% em 2022 e 19,9% em 2023, até chegar ao recorde atual.

No cenário nacional, Minas é o oitavo estado com menor índice de pobreza, subindo uma posição em relação a 2023 ao ultrapassar o Mato Grosso do Sul. Os números mineiros são consideravelmente melhores que a média por estado (32,2%) e o índice nacional (23,1%).

Extrema pobreza



Por outro lado, a vulnerabilidade representada pela extrema pobreza segue no mesmo patamar de 2,2% da população mineira, enquanto o índice nacional caiu de 4,4% para 3,5%. Embora seja o menor percentual da série histórica, a estagnação sugere que o crescimento econômico e a geração de empregos, por si sós, encontram limites para alcançar a camada mais vulnerável da sociedade.

No contexto regional, a extrema pobreza em Minas (2,2%) é igual à de São Paulo (2,2%), mas superior à do Espírito Santo, que registrou 1,7%. O Rio de Janeiro apresenta a situação mais crítica do Sudeste, com 3,1% da população em situação de miséria.

BH

Os únicos dados regionalizados do IBGE sobre pobreza são relativos à Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Grande BH tem 13,3% da população abaixo da linha da pobreza e 2% na extrema pobreza, representando queda em relação aos 16,3% e 2,6% observados em 2023.

Mercado de trabalho

A melhora nos indicadores sociais está intrinsecamente ligada ao aquecimento do mercado de trabalho, que se recuperou no pós-pandemia. A taxa de desocupação em Minas caiu para 5,1% em 2024, o menor nível já registrado. Além disso, a taxa composta de subutilização da força de trabalho - que inclui quem trabalha menos horas do que gostaria ou quem desistiu de procurar emprego - recuou para 12,6%, significativamente abaixo do pico de 27,1% visto na pandemia em 2020.

Houve também aumento na formalização, mostrando tendência inversa à observada nos anos da pandemia. Em 2024, 49,4% das pessoas ocupadas em Minas tinham algum vínculo formal (carteira assinada, militares ou estatutários), uma recuperação frente aos anos anteriores, embora ainda abaixo do pico de 52,1% registrado em 2014.

Raça e gênero

Apesar dos avanços gerais, a estrutura social de Minas Gerais ainda é marcada por profundas disparidades históricas quando se cruzam dados de gênero e cor.

Em 2024, o rendimento médio domiciliar per capita dos homens brancos foi de R$ 2.531. Em contraste, as mulheres pretas ou pardas tiveram um rendimento médio de apenas R$ 1.544. Isso significa que uma mulher negra em Minas vive, em média, com 61% da renda de um homem branco.

O rendimento habitual dos trabalhadores brancos em empregos formais chega a ser 2,2 vezes maior do que a média das pessoas pretas ou pardas que trabalham na informalidade. Mesmo quando se compara apenas trabalhadores formais, a diferença persiste: o homem branco segue no topo da pirâmide salarial, enquanto as mulheres, especialmente as negras, formam a base.

Outro dado alarmante é a representatividade nos extremos da riqueza e da pobreza. Enquanto as pessoas brancas são 40,5% da população de Minas, elas representam 61,7% do grupo dos 10% mais ricos. Já a população preta e parda, que compõe 59% dos mineiros, representa 70,2% da parcela dos 10% mais pobres do estado.