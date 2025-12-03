10 serviços essenciais que você acessa com sua conta Gov.br

A plataforma do Gov.br se tornou a chave de acesso para a cidadania digital no Brasil. Com um único login e senha, qualquer cidadão pode acessar milhares de serviços do governo federal de forma rápida e segura.

A conta possui diferentes níveis de segurança- bronze, prata e ouro-, que garantem acesso a funcionalidades variadas, desde as mais simples até as que exigem maior validação de identidade.

A centralização de serviços simplifica a vida do cidadão, que passa a ter documentos importantes na palma da mão, como a Carteira de Habilitação (CNH) e a Carteira de Trabalho. Além disso, a conta é fundamental para acessar programas sociais e consultar informações pessoais.

Muitos recursos importantes estão a poucos cliques de distância. Confira dez funcionalidades essenciais que você pode acessar agora mesmo com sua conta Gov.br.

1. Declaração do Imposto de Renda: a plataforma permite preencher e enviar a declaração pré-preenchida, agilizando o processo e reduzindo a chance de erros. Também é possível consultar a restituição e verificar pendências com a Receita Federal.

2. CNH e CRLV Digital: pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), o login Gov.br dá acesso à versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, com o mesmo valor jurídico dos documentos impressos.

3. Valores a Receber: o sistema do Banco Central que permite a consulta de dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras só pode ser acessado por meio da conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

4. Carteira de Trabalho Digital: substitui o documento físico e reúne todo o histórico de trabalho do cidadão, incluindo contratos, salários e informações sobre o seguro-desemprego e o abono salarial.

5. Meu INSS: aposentados e trabalhadores podem consultar extratos de contribuição (CNIS), simular aposentadoria, solicitar benefícios como auxílio-doença e agendar perícias médicas sem sair de casa.

6. Meu SUS Digital: o aplicativo oficial do Ministério da Saúde utiliza o login Gov.br para exibir o histórico de saúde do cidadão, incluindo a carteira de vacinação digital completa e o registro de atendimentos.

7. Inscrição no Enem e Sisu: estudantes que desejam participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) precisam obrigatoriamente ter uma conta na plataforma.

8. Consulta do Abono Salarial: trabalhadores com carteira assinada podem verificar se têm direito ao abono salarial do PIS/Pasep, além de consultar as datas de pagamento e o valor do benefício.

9. Prova de Vida Digital: aposentados e pensionistas do INSS podem realizar a prova de vida pelo celular, utilizando o reconhecimento facial no aplicativo Gov.br. O procedimento evita o deslocamento até uma agência bancária.

10. Assinatura Eletrônica de Documentos: o serviço permite assinar digitalmente qualquer documento com validade jurídica, como contratos de aluguel e procurações, de forma gratuita. A assinatura é reconhecida oficialmente em todo o território nacional e exige uma conta Gov.br nível prata ou ouro.

