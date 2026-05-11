Dados do Caged: veja quais setores mais contrataram no país
Novo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra o aquecimento do mercado de trabalho em março; confira as áreas que lideram a geração de vagas
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O mercado de trabalho brasileiro registrou a criação de 228.208 vagas de emprego com carteira assinada em março de 2026, consolidando um cenário de aquecimento. O resultado positivo foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que liderou as contratações em todo o país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados no final de abril de 2026.
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O saldo do mês reflete a diferença entre 2.526.660 admissões e 2.298.452 desligamentos. O resultado foi positivo em 24 das 27 unidades da federação e mantém a tendência de crescimento observada nos últimos meses, sinalizando uma recuperação contínua da economia.
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Quatro dos cinco grandes grupos de atividades econômicas apresentaram saldo positivo na geração de empregos. Apenas a Agropecuária registrou retração no período, influenciada por questões sazonais.
Setores que mais contrataram em março
O setor de serviços foi o grande destaque do mês, responsável pela abertura de 152.391 novos postos de trabalho. As áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas foram as que mais contribuíram para este número expressivo.
Em segundo lugar, a construção civil mostrou forte desempenho e gerou 38.316 novas vagas, seguida pela indústria geral, que registrou um saldo de 28.336 empregos. O comércio também contribuiu positivamente com a criação de 27.267 vagas.
Na contramão dos demais setores, a agropecuária registrou um saldo negativo de 18.096 postos de trabalho. O resultado é influenciado principalmente pela finalização de safras em diversas culturas.
No acumulado do primeiro trimestre de 2026, o Brasil já criou 613.373 empregos formais. Com os novos números, o estoque total de empregos formais no país alcançou a marca de 49,1 milhões de vínculos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.