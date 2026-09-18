Micro e pequenas empresas se destacam na geração de empregos em julho

As micro e pequenas empresas (MPEs) foram responsáveis por todo o saldo positivo de empregos formais gerado em Minas Gerais no mês de julho. Enquanto os pequenos negócios abriram 7.936 postos de trabalho, as médias e grandes empresas fecharam 2.718 vagas.

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Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que foram analisados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae Minas). O saldo representa uma queda de 75,06% em relação ao mês anterior, mas também mostra crescimento de 51,27% na comparação com julho de 2025.



De acordo com o Sebrae Minas, essa queda mensal aconteceu devido a uma mudança na dinâmica sazonal do mercado de trabalho mineiro. Em junho, a agropecuária havia sido o principal motor da geração de empregos, impulsionada pela colheita do café.

No entanto, com o encerramento desta etapa, os trabalhadores temporários foram dispensados. Assim, somente o cultivo do café registrou saldo negativo de 2.088 vagas nas MPEs em julho.



O ranking geral da geração de empregos em julho no estado, que inclui também os médios e grandes negócios, é liderado pela construção civil, com saldo de 3.441 vagas, seguido pela agropecuária, com 1.392, e pela indústria de transformação, com 697. Já os destaques negativos foram comércio (-627), indústria extrativa (-171) e administração pública (-20).

Ao considerar apenas as médias e grandes empresas, os setores que apresentaram maiores déficits de vagas de trabalho em julho foram serviços (-4.230), comércio (-1.003) e a indústria extrativa mineral (-192).



Entre as MPEs, esse ranking é encabeçado pelos serviços, com 4.716 postos de trabalho, seguido pela construção civil, com 2.154 vagas. Já o comércio, que apresentou saldo negativo de 627 postos de trabalho no resultado geral do estado, mostrou desempenho positivo entre os pequenos negócios, com 376 novas vagas.

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O município mineiro que mais gerou empregos entre as MPEs em julho foi Belo Horizonte, com 3.698 novas vagas, seguida por São Gotardo, com 688, e Rio Paranaíba, com 561, ambos no Alto Paranaíba, tendo se destacado na agricultura. No saldo geral, Rio Paranaíba liderou o ranking estadual, com 1.201 postos, à frente de Betim (1.097), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e São Gotardo (1.019).



No perfil das contratações das MPEs em julho, o saldo de empregos para mulheres foi de 5.242 vagas, quase o dobro do registrado entre os homens, que ficou em 2.694. Na faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos tiveram saldo de 4.919 postos, enquanto trabalhadores com ensino médio completo responderam por 7.273 vagas. O salário médio de admissão nas pequenas empresas foi de R$ 2.183,28, acima dos R$ 2.148,91 pagos, em média, aos trabalhadores desligados.



De acordo com Bárbara Castro, analista do Sebrae Minas, no último trimestre do ano o mercado de trabalho mineiro entrará em uma nova fase sazonal. O protagonismo na geração de vagas desloca-se progressivamente para as operações da Indústria, que inicia a produção de estoques, e do comércio varejista, visando a estruturação das equipes para eventos promocionais como a Black Friday e as festividades de final de ano.



"As pequenas empresas dos segmentos de varejo, que apresentam menor volatilidade neste cenário, caso não ocorram novos choques inflacionários, aumento adicional do custo do crédito ou agravamento do endividamento das famílias, devem manter papel relevante na sustentação dos saldos positivos do emprego na reta final do ano", avaliou a economista.



