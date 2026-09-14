Preço do gás de cozinha aumenta em BH e Região; confira os valores

O preço do gás de cozinha em BH e Região aumentou em setembro, confirma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro entre os dias 8 e 10.

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O reajuste já é esperado para o mês, data-base para o reajuste salarial dos trabalhadores das engarrafadoras.

O preço médio do botijão de 13 kg com entrega passou para R$ 130,01, contra R$ 128,63 em agosto, alta de 1,07% ou R$ 1,38 por unidade. Entre os estabelecimentos pesquisados, os preços variam de R$ 115 a R$ 159, diferença de R$ 44 e variação de 38,26%.

Para quem retira o botijão de 13 kg diretamente na revenda, o preço médio é de R$ 114,75, sendo que em agosto o preço era de R$ 113,95, alta de 0,7% ou R$ 0,80. Nessa modalidade os preços variam entre R$ 99,99 e R$ 145, diferença de R$ 45,10 e variação de 45,01%.



Já o cilindro de 45 kg com entrega custa em média R$ 482,46, contra R$ 480,59 em agosto, alta de 0,39% ou R$ 1,87. Os preços variam entre R$ 420 e R$ 680, diferença de R$ 260 e variação de 61,9%.



O preço médio do cilindro de 45 kg na portaria da revenda é de R$ 453,67, alta de 0,19% ou R$ 0,88 em relação a agosto, quando o mesmo produto custava R$ 452,79. Os preços vão de R$ 400 a R$ 680, diferença de R$ 280 e variação de 70%.

Preço médio varia até 11%



De acordo com o Mercado Mineiro, os preços também variam muito em BH. A comparação foi feita com base nos preços do botijão de 13 kg com entrega.



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A região com menor preço médio é a de Venda Nova: R$ 120. Na outra ponta está a Região Oeste, com média de R$ 133,40. A diferença média é de R$ 13,40 por botijão entregue, ou 11,17%.



Confira o preço médio:



Venda Nova - R$ 120

Ribeirão das Neves - R$ 123,50

Contagem - R$ 124,15

Região Leste de BH - R$ 127,82

Região Norte de BH - R$ 128

Sabará - R$ 130

Barreiro - R$ 130,50

Pampulha - R$ 131

Região Nordeste de BH- R$ 131,21

Região Noroeste de BH - R$ 131,36

Região Centro-Sul de BH - R$ 133,33