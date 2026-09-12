Bancários negam proposta da Caixa e greve nacional continua

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os empregados da Caixa Econômica Federal rejeitaram a proposta apresentada pelo banco para encerrar a greve nacional da categoria, iniciada na quinta-feira (10). Com a decisão, a paralisação continua, enquanto as entidades sindicais tentam manter as negociações, que tem como principal foco o plano de saúde.

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A Caixa, no entanto, deve ir à Justiça por dissídio coletivo. O banco havia apresentado uma proposta final com mudanças no Saúde Caixa e outros benefícios, ampliando de 6,5% para 8% o teto de custeio do plano, e desconto de 2,30% a 4,10% sobre o salário-base, conforme a idade, além de cobrança de R$ 480 a R$ 660 por dependente.

Entre os benefícios oferecidos estavam ainda o prêmio por reconhecimento de R$ 3.000 por empregado e o pagamento, em 18 de setembro, da PLR (Participação nos Lucros e Resultados).

A proposta também previa aumento do teto anual de coparticipação de R$ 3.600 para R$ 4.800 por grupo familiar, limite de 9% para o grupo familiar e 13 mensalidades.

A Caixa também propôs antecipar sua parcela da 13ª mensalidade do plano de saúde de 2028, 2029 e 2030 para ajudar a cobrir o déficit do Saúde Caixa. O banco ofereceu ainda o pagamento de valores relativos ao PAMS (Programa de Assistência Médico-Supletiva) a partir de 2027 e R$ 236 milhões em ações de prevenção à saúde a partir de janeiro de 2027.

A proposta tinha validade até esta sexta (11). Na quinta (10), agências em São Paulo, Paraná e outras regiões amanheceram fechadas, com cartazes e faixas informando sobre a greve. Os caixas eletrônicos permaneceram disponíveis.

A Caixa orienta os clientes a utilizar os canais digitais para pagamentos e outros serviços, como aplicativo, internet banking e WhatsApp. Também estão disponíveis o Caixa Tem, caixas eletrônicos, Banco24Horas e os canais telefônicos do banco.

No Banco do Brasil, a paralisação ocorreu de forma parcial e atingiu alguns estados. Em São Paulo, o funcionamento foi normal. A categoria aprovou proposta do banco e encerrou a greve na sexta. No entanto, em 18 bases, o movimento de paralisação ainda se mantém.

*O que diz a proposta final da Caixa (válida até 11/9):*

- Prêmio de R$ 3.000 por empregado

- Pagamento no dia 18 de setembro do salário reajustado, PLR, Super Caixa e prêmio de R$ 3.000

- Ampliação do teto da Caixa no custeio do Saúde Caixa de 6,5% para 8%

- Antecipação da parcela da Caixa da 13ª mensalidade de 2028, 2029 e 2030 para contribuir com a cobertura do déficit do Saúde Caixa

- Pagamento dos valores relativos ao PAMS (Programa de Assistência Médico-Supletiva) a partir de 2027

- Ações de prevenção à saúde no valor de R$ 236 milhões a partir de janeiro de 2027

- Grupos de trabalho para discutir melhorias de eficiência do plano, as três fontes de renda e a criação de um modelo que destine ao Saúde Caixa parte do lucro relacionado à produtividade

*Proposta para o plano de saúde Saúde Caixa (válida até 11/9)*

- De R$ 75 para R$ 150 na consulta em pronto-socorro (fora do teto)

- Isenção de coparticipação em telemedicina

- Abertura de adesão de 90 dias para titulares que estão fora do plano

- Impossibilidade de reingresso após o cancelamento da adesão

- Teto de coparticipação anual de R$ 3.600 para R$ 4.800 por grupo familiar

- Recadastramento anual obrigatório

- Teto por grupo família: 9%

- Dependentes indiretos fora do teto

- Piso por beneficiários: R$ 50

- 13 mensalidades

Em nota, a Caixa afirma que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas dos empregados e retornou à mesa de negociação com o objetivo de construir um entendimento que contemple os interesses de todas as partes envolvidas.

Segundo o banco, durante esse período, os clientes podem utilizar os canais digitais para pagar conta, como o aplicativo da Caixa, o internet banking e o WhatsApp (0800-1040104), além dos apps Caixa Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS.

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O atendimento telefônico está disponível pelo Alô CAIXA, nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). Também estão disponíveis os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas.