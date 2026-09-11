Dia da Cachaça: bebida mineira movimenta mais de R$ 600 milhões por ano
Líder nacional na produção, estado une saber artesanal e tecnologia para fortalecer um mercado que movimenta a economia
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A cachaça se consolidou em Minas Gerais como uma atividade econômica estratégica, capaz de gerar renda, empregos e oportunidades de negócios. Em 2025, o setor movimentou R$ 624,7 milhões no estado, segundo levantamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).
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A celebração do Dia Nacional da Cachaça neste domingo (13/9) foi criada em 2009 pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac). A data faz referência à Revolta da Cachaça, de 1661, que resultou na liberação oficial da produção da bebida no Brasil pela Coroa Portuguesa.
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Protagonismo nacional
Minas Gerais mantém a liderança na produção de cachaça. O Anuário da Cachaça 2026, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), aponta que o estado possui 564 estabelecimentos produtores registrados, o que representa 36,7% do total no país. A diversidade também é um destaque, com 2.922 cachaças registradas, aproximadamente 35% do total nacional.
Do faturamento registrado em 2025, 54% tiveram origem em vendas para fora de Minas Gerais, enquanto 46% correspondem ao mercado interno. No mesmo período, a cadeia produtiva gerou R$ 56,5 milhões em ICMS.
O processo tradicional de fabricação foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado pela Lei Estadual nº 16.688, de 2007.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata