Dia da Cachaça: conheça a história por trás da bebida

No domingo (13/9) é comemorado o Dia Nacional da Cachaça. A bebida destilada tem origem brasileira e foi inventada em meados do século XVI por negros escravizados que trabalhavam em fazendas de cana e engenhos de açúcar, segundo pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante um longo período, a cachaça foi estigmatizada, sendo vista como uma bebida de baixo status e consumida principalmente por escravos e pela população mais pobre. No século XVII, a Corte em Portugal proibiu a produção e a venda do destilado, o que gerou uma revolta dos produtores contra a coroa portuguesa, a Revolta da Cachaça.

Leia Mais

O conflito teve um desfecho em 13 de setembro de 1661, quando a rainha Luísa de Gusmão liberou a produção e a comercialização da bebida no Brasil, segundo a Agência Brasil. Em razão desse evento, a data é celebrada como o Dia Nacional da Cachaça.

A cachaça nos dias de hoje

Atualmente, a bebida é produzida em todo o país e apresenta diversas variações com toques regionais, integrando a cultura nacional.

A produção de cachaça no Brasil é regulamentada por lei. Um decreto publicado em 2003 estabelece as normas para a bebida, que deve ter graduação alcoólica entre 38% e 48% em volume. Sua obtenção ocorre por meio da destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata