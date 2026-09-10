Dia da Cachaça: conheça a história por trás da bebida
No dia13 de setembro é celebrada a bebida criada por escravizados e proibida pela coroa; entenda a revolta que deu origem à data comemorativa
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No domingo (13/9) é comemorado o Dia Nacional da Cachaça. A bebida destilada tem origem brasileira e foi inventada em meados do século XVI por negros escravizados que trabalhavam em fazendas de cana e engenhos de açúcar, segundo pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
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Durante um longo período, a cachaça foi estigmatizada, sendo vista como uma bebida de baixo status e consumida principalmente por escravos e pela população mais pobre. No século XVII, a Corte em Portugal proibiu a produção e a venda do destilado, o que gerou uma revolta dos produtores contra a coroa portuguesa, a Revolta da Cachaça.
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O conflito teve um desfecho em 13 de setembro de 1661, quando a rainha Luísa de Gusmão liberou a produção e a comercialização da bebida no Brasil, segundo a Agência Brasil. Em razão desse evento, a data é celebrada como o Dia Nacional da Cachaça.
A cachaça nos dias de hoje
Atualmente, a bebida é produzida em todo o país e apresenta diversas variações com toques regionais, integrando a cultura nacional.
A produção de cachaça no Brasil é regulamentada por lei. Um decreto publicado em 2003 estabelece as normas para a bebida, que deve ter graduação alcoólica entre 38% e 48% em volume. Sua obtenção ocorre por meio da destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata