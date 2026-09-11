Banco Central prepara aperto na fiscalização após investigação no Master

O Banco Central (BC) estuda um plano para intensificar a fiscalização interna e revisar seus protocolos de segurança. A movimentação ocorre em meio à repercussão de uma investigação iniciada em 2025, que apura o envolvimento do empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, em um esquema de acesso a informações sigilosas e contato com servidores da instituição.

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O caso ganhou novos contornos com a retirada do sigilo de parte dos procedimentos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF). Os documentos, baseados em relatórios da Polícia Federal (PF), detalham como dados restritos podem ter vazado, pressionando a autoridade monetária a agir para coibir novas ocorrências.

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Entenda o caso Banco Master

A investigação, iniciada em 2025, apura o suposto envolvimento de Daniel Vorcaro no acesso a documentos sigilosos do Banco Central e no contato com servidores sob suspeita. Relatórios da Polícia Federal, que tiveram o sigilo retirado pelo STF, formam a base das apurações sobre vazamento de dados internos.

A apuração foca na conduta dos funcionários da instituição e na fragilidade dos sistemas de controle, que teriam permitido o acesso indevido a informações sensíveis. Em março de 2026, o próprio BC concluiu uma investigação interna sobre a conduta de dois servidores. A PF, por sua vez, busca determinar a extensão da rede de contatos e se houve contrapartidas financeiras ou outros benefícios em troca das informações vazadas.

Quais as possíveis novas medidas do Banco Central?

Para evitar novas fraudes e vazamentos, a autoridade monetária avalia uma ampla revisão de seus protocolos de segurança. A reestruturação visa aprimorar o controle sobre quem acessa informações sensíveis e como esses dados são utilizados. Entre as principais mudanças em estudo, destacam-se:

Revisão dos protocolos de acesso: limitação do número de servidores com permissão para consultar dados sensíveis e implementação de novos sistemas de rastreamento de atividade.

Atualização do código de conduta: regras mais claras sobre o contato entre funcionários e agentes externos, com punições mais severas para desvios de conduta.

Tecnologia de monitoramento: investimento em softwares que identificam atividades suspeitas e padrões de acesso incomuns nos sistemas internos.

Cooperação com órgãos de controle: fortalecimento da parceria com a Polícia Federal para agilizar a troca de informações em investigações.

Como a fiscalização mais rígida afeta o sistema financeiro?

O debate sobre o fortalecimento da fiscalização interna no Banco Central busca reforçar a integridade e a segurança da informação no sistema financeiro nacional. Ao sinalizar um aperto no cerco contra vazamentos e fraudes, a instituição envia uma mensagem clara ao mercado de que não tolerará desvios, o que tende a aumentar a confiança de investidores e correntistas.

As eventuais novas regras também devem servir como um precedente para outras instituições financeiras, tanto públicas quanto privadas. A expectativa é que bancos comerciais e corretoras também reforcem seus próprios mecanismos de controle para se alinharem às diretrizes mais rígidas da autoridade monetária.

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O processo que tramita no Supremo continua em andamento, e novas informações podem surgir à medida que as investigações avançam. O BC espera que o fortalecimento dos controles internos sirva como um modelo para todo o setor bancário nacional.