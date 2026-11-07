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Mulher compra apartamento em leilão e encontra antiga dona morta em MG

Imóvel foi arrematado há dois meses; corpo de mulher de 53 anos foi encontrado sobre a cama

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/11/2026 10:11

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A vítima foi identificada como Marilene Fátima, de 53 anos
A vítima foi identificada como Marilene Fátima, de 53 anos crédito: Redes Sociais e Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 36 anos encontrou o corpo da antiga proprietária de um apartamento que havia comprado em um leilão judicial, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A descoberta ocorreu nessa quinta-feira (5/11), quando a nova dona contratou um chaveiro para abrir o imóvel.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o apartamento fica em um condomínio residencial na Avenida Wilson Gomes Coelho, no Bairro Alto da Serra. A mulher encontrada morta foi identificada como Marilene Fátima, de 53 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a compradora contou aos militares que havia arrematado o apartamento em um leilão judicial cerca de dois meses antes. Ela sabia que ainda havia móveis e outros pertences da antiga proprietária no imóvel.

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Desde a compra, a mulher mantinha contato com a síndica do condomínio na tentativa de localizar familiares da antiga proprietária e providenciar a retirada dos pertences.

Como não obteve retorno, decidiu contratar um chaveiro para abrir a porta do apartamento.

Corpo foi encontrado sobre a cama

Ao entrar no imóvel acompanhada do profissional, a nova proprietária encontrou uma mulher deitada sobre a cama, aparentemente sem sinais de vida.

Diante da situação, ela fechou o apartamento e acionou a Polícia Militar. A síndica contou aos policiais que havia conversado com Marilene pela última vez em 16 de outubro.

Segundo ela, a antiga moradora havia comentado que conheceu um homem que vivia em Varjão de Minas, no Noroeste do estado. Por esse motivo, a síndica acreditava que Marilene tivesse se mudado para a cidade.

Cartas de despedida foram encontradas

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos no apartamento.

Durante a vistoria, foram encontradas cartas manuscritas atribuídas à vítima, contendo mensagens de despedida, orientações sobre o local onde desejava ser sepultada e informações sobre contas que deveriam ser pagas.

Os documentos foram recolhidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo serviço funerário.

As circunstâncias e a causa da morte ainda não foram esclarecidas. Depois dos procedimentos, o apartamento foi entregue à nova proprietária.

O Estado de Minas procurou Vanilda Sousa, CEO da empresa Chave7 & Sousa, responsável pelo leilão, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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A Polícia Civil também foi procurada para prestar esclarecimentos sobre o caso. A reportagem aguarda resposta.

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