Notas de edições anteriores do Enem podem ser usadas para cursar Medicina

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chega ao segundo dia de prova neste domingo (15), em uma edição que contabilizou mais de 5 milhões de inscrições. Previsto para janeiro de 2027, o resultado vai poder ser usado para concorrer a vagas em instituições públicas e privadas, bolsas de estudo e financiamento estudantil no próximo ano. Quem já participou de edições anteriores, no entanto, também pode aproveitar a pontuação obtida.



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A nota do Enem pode ser utilizada de diversas formas para entrar na universidade. De acordo com o Censo da Educação Superior do Inep, aproximadamente 1,18 milhão de estudantes ingressaram em cursos presenciais da rede privada em 2024. Desse total, 255 mil utilizaram a nota do exame, o equivalente a 21,7%.



Na rede particular, a classificação no Enem é aceita em processos seletivos próprios das instituições e em projetos federais. No segundo semestre de 2026, o Programa Universidade para Todos (Prouni) aceitou as pontuações das edições de 2024 e 2025 e ofereceu mais de 471 mil bolsas, entre integrais e parciais, em 879 instituições privadas. Já o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) aceitou edições do Enem a partir de 2010 e disponibilizou 75,5 mil vagas em 1.274 instituições. Na rede pública, por sua vez, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026 reuniu 136 instituições e aceitou as notas das edições de 2023, 2024 e 2025.



A FAMINAS é uma das instituições que utilizam a nota do exame em processos seletivos próprios. Um exemplo é o vestibular de Medicina, que recebe inscrições até sexta-feira (13) e permite que os candidatos informem as pontuações obtidas nas edições de 2021 a 2025. Além disso, a cada semestre, o Centro Universitário oferece bolsas integrais para o curso por meio do Prouni e participa do Fies. O programa permite que estudantes que atendem aos critérios estabelecidos financiem a graduação com juros zero.



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Utilizar a nota para o acesso ao ensino superior oferece possibilidades que podem facilitar o planejamento da vida acadêmica.



Aproveitar pontuação de outro ano: se a edição em que realizou o exame estiver entre as aceitas pelo edital, é possível concorrer com o resultado que já possui;



se a edição em que realizou o exame estiver entre as aceitas pelo edital, é possível concorrer com o resultado que já possui; Usar seu melhor desempenho: quem fez mais de uma edição pode comparar as médias conforme os critérios do curso;



quem fez mais de uma edição pode comparar as médias conforme os critérios do curso; Dispensar um novo vestibular: em seleções que usam exclusivamente a nota do Enem, o resultado da prova já serve para classificar os candidatos;

em seleções que usam exclusivamente a nota do Enem, o resultado da prova já serve para classificar os candidatos; Concorrer a vagas em instituições diferentes: o mesmo boletim pode ser usado em mais de um processo seletivo, desde que a edição seja aceita em cada um;

o mesmo boletim pode ser usado em mais de um processo seletivo, desde que a edição seja aceita em cada um; Saber o resultado em poucos dias: com as notas já disponíveis, algumas faculdades costumam ser mais ágeis na divulgação dos resultados.

O desempenho no exame pode ser um aliado na construção do caminho acadêmico, com alternativas que ajudam a aproximar os estudantes da graduação FAMINAS / Divulgação

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Candidatos que fizeram a prova entre 2021 e 2025 podem utilizar os resultados para participar do processo seletivo de Medicina da FAMINAS, que recebe inscrições até as 23h59 desta sexta-feira (13). São oferecidas 30 vagas para a unidade de Belo Horizonte e 18 para Muriaé, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027.



Também é possível optar pela modalidade unificada, que permite concorrer às vagas das duas unidades com o mesmo desempenho. Nesse caso, o candidato deve indicar a ordem de preferência no formulário de inscrição. Para participar, é necessário enviar o boletim em PDF de apenas uma edição do exame, disponível na Página do Participante do Inep. A classificação é definida pela média simples das notas das quatro áreas de conhecimento e da redação.



A primeira chamada vai ser divulgada em 18 de novembro, a partir das 14h. Os aprovados poderão realizar a matrícula nos dias 23 e 24 de novembro.



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