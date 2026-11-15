Boi cai em vala na zona rural de Minas e é resgatado com trator

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um boi de grande porte foi resgatado após cair e ficar preso em uma vala de aproximadamente dois metros de profundidade na comunidade Fazenda Prata, na zona rural de Varzelândia, no Norte de Minas, no final da tarde desse sábado (14/11) (veja o vídeo).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A região é próxima à comunidade quilombola Brejo dos Crioulos e aos municípios de Ibiracatu e São João da Ponte.

O animal pertencia a um produtor rural local e apresentava ferimentos aparentes, correndo risco de agravamento físico e morte caso permanecesse retido na escavação, sem que houvesse danos estruturais ao entorno ou envolvidos humanos feridos.

O boi havia desaparecido da propriedade na sexta-feira (13/11). Ele só foi localizado no dia seguinte, quando um conhecido do proprietário avistou o animal caído dentro da vala, sem condições de sair por conta própria devido à profundidade e à estreiteza do buraco.

Acionada para o atendimento, a equipe do 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sediado em Januária, enfrentou dificuldades iniciais para chegar ao ponto exato da queda. Para viabilizar a aproximação da viatura pela área rural, os militares contaram com o apoio de uma pá carregadeira, que abriu passagem até a vala.







Na avaliação inicial, os bombeiros constataram que o bovino estava vivo, mas com o corpo entalado na cavidade. Como o espaço impedia a movimentação e o içamento direto, os militares utilizaram ferramentas de escavação para alargar as laterais ao redor do boi e construir uma rampa de acesso, criando também margem para instalar o sistema de amarração.



Como foi a remoção do animal?

Com a área preparada, os socorristas montaram um sistema de cabos conectado à pá carregadeira e realizaram o içamento controlado do animal. Todo o trabalho de resgate durou cerca de quatro horas até que o boi fosse retirado em segurança da vala.

Após o salvamento, o animal ficou sob a responsabilidade do proprietário, que recebeu orientações para providenciar atendimento veterinário em razão dos ferimentos sofridos e do tempo em que o bovino ficou preso.

A equipe também recomendou o aterramento da escavação para evitar novas quedas. “O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais orienta os proprietários rurais a manterem valas, fossos e outras escavações devidamente sinalizados ou protegidos, a fim de evitar acidentes envolvendo animais e pessoas”, informou o CBMMG.

Ocorrências dessa natureza são recorrentes no Norte de Minas. Nos últimos seis meses, o mesmo pelotão de Januária atendeu casos semelhantes envolvendo quedas de animais em cavidades rurais.

Em 30 de maio de 2026, uma vaca de grande porte foi resgatada após cair em uma fossa de três metros de profundidade na comunidade de Gameleira, na zona rural januarense.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No dia 25 de setembro de 2026, os militares retiraram um cachorro que havia caído em uma cisterna desativada de oito metros no município, reforçando o alerta sobre os riscos de buracos e estruturas abertas em propriedades da região.

Cuidados com valas e buracos na zona rural