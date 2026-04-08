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MG: veja como foi o resgate de um boi que caiu em fossa no Jequitinhonha

A fossa, ativa, tem aproximadamente 1,5 metro de profundidade; o boi foi resgatado com vida e sem ferimentos aparentes

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
08/04/2026 10:12

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Boi cai em fossa em fazenda e fica preso
Boi cai em fossa em fazenda e fica preso crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um boi de grande porte caiu em uma fossa na zona rural de Araçuaí (MG), no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta quarta-feira (7/4).

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A fossa, ativa, tem aproximadamente 1,5 metro de profundidade, e fica no quintal de uma fazenda. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do animal e iniciou a operação utilizando equipamentos e técnicas específicas de salvamento terrestre, com emprego de materiais de Salvamento em Altura e Profundidade. Foi realizada a desobstrução parcial da lateral da fossa, com o objetivo de criar um acesso seguro e viável para a retirada do animal.

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O bovino foi resgatado com vida, sem ferimentos aparentes, e deixado sob os cuidados do responsável.

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