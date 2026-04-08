MG: veja como foi o resgate de um boi que caiu em fossa no Jequitinhonha

Um boi de grande porte caiu em uma fossa na zona rural de Araçuaí (MG), no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta quarta-feira (7/4).

A fossa, ativa, tem aproximadamente 1,5 metro de profundidade, e fica no quintal de uma fazenda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do animal e iniciou a operação utilizando equipamentos e técnicas específicas de salvamento terrestre, com emprego de materiais de Salvamento em Altura e Profundidade. Foi realizada a desobstrução parcial da lateral da fossa, com o objetivo de criar um acesso seguro e viável para a retirada do animal.

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O bovino foi resgatado com vida, sem ferimentos aparentes, e deixado sob os cuidados do responsável.

