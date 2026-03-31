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Personalidades que são defensoras dos animais

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Redação Flipar
  • Muitos desses nomes, então, participam de campanhas, apoiam organizações de proteção, incentivam a adoção responsável e ajudam a denunciar situações de maus tratos.
    Muitos desses nomes, então, participam de campanhas, apoiam organizações de proteção, incentivam a adoção responsável e ajudam a denunciar situações de maus tratos. Foto: Instagram @morganfreeman
  • Além disso, a influência dessas figuras públicas costuma ampliar o alcance das discussões sobre bem estar animal, levando o tema a públicos cada vez maiores. A seguir, veja alguns famosos engajados na defesa dos animais!
    Além disso, a influência dessas figuras públicas costuma ampliar o alcance das discussões sobre bem estar animal, levando o tema a públicos cada vez maiores. A seguir, veja alguns famosos engajados na defesa dos animais! Foto: Reprodução/@paollaoliveirareal
  • Brian May - O guitarrista da eterna banda Queen é um defensor ativo da causa animal. O músico apoia campanhas contra a caça e o abate de espécies silvestres no Reino Unido, além de promover iniciativas de proteção à vida selvagem e ao bem estar dos animais
    Brian May - O guitarrista da eterna banda Queen é um defensor ativo da causa animal. O músico apoia campanhas contra a caça e o abate de espécies silvestres no Reino Unido, além de promover iniciativas de proteção à vida selvagem e ao bem estar dos animais Foto: wikimedia commons NASA/Bill Ingalls
  • Morgan Freeman – criou um santuário dedicado às abelhas em seu rancho no Mississippi, nos Estados Unidos. Desde 2014, estuda esses insetos e transformou mais de um milhão de metros quadrados de sua propriedade em um habitat protegido. Plantou magnólias e alfazemas, importou 26 colmeias do Arkansas e presta cuidados diretos às colmeias.
    Morgan Freeman – criou um santuário dedicado às abelhas em seu rancho no Mississippi, nos Estados Unidos. Desde 2014, estuda esses insetos e transformou mais de um milhão de metros quadrados de sua propriedade em um habitat protegido. Plantou magnólias e alfazemas, importou 26 colmeias do Arkansas e presta cuidados diretos às colmeias. Foto: Divulgação
  • Paul McCartney – é ativista pelos direitos dos animais e pelo vegetarianismo e veganismo, promove a campanha “Segunda Sem Carne”e participa de ações com a PETA. Além disso, critica eventos como a COP30, por servirem carne.
    Paul McCartney – é ativista pelos direitos dos animais e pelo vegetarianismo e veganismo, promove a campanha “Segunda Sem Carne”e participa de ações com a PETA. Além disso, critica eventos como a COP30, por servirem carne. Foto: Instagram/ @paulmccartney
  • Cléo Pires – apoia a ONG Ampara Animal e já participou de calendário beneficente da instituição. Também se manifesta publicamente sobre a conscientização em relação ao sofrimento e ao abandono de cães e gatos.
    Cléo Pires – apoia a ONG Ampara Animal e já participou de calendário beneficente da instituição. Também se manifesta publicamente sobre a conscientização em relação ao sofrimento e ao abandono de cães e gatos. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
  • Gisele Bündchen – ativista da causa animal e ambiental, já declarou que é contra o uso de peles verdadeiras. Foi nomeada embaixadora da boa vontade da ONU em 2016, onde promoveu a campanha Wild for Life contra o tráfico ilegal de animais silvestres.
    Gisele Bündchen – ativista da causa animal e ambiental, já declarou que é contra o uso de peles verdadeiras. Foi nomeada embaixadora da boa vontade da ONU em 2016, onde promoveu a campanha Wild for Life contra o tráfico ilegal de animais silvestres. Foto: Reprodução Instagram
  • Luisa Mell – uma das mais conhecidas defensoras dos animais no Brasil, fundou o Instituto Luisa Mell em 2015 e atua diretamente no resgate de animais feridos ou em situação de risco, oferecendo tratamento e promovendo a adoção responsável.
    Luisa Mell – uma das mais conhecidas defensoras dos animais no Brasil, fundou o Instituto Luisa Mell em 2015 e atua diretamente no resgate de animais feridos ou em situação de risco, oferecendo tratamento e promovendo a adoção responsável. Foto: Reprodução Instagram
  • Paolla Oliveira – participa frequentemente de campanhas de bem-estar animal e colabora com abrigos e ONGs de proteção animal.
    Paolla Oliveira – participa frequentemente de campanhas de bem-estar animal e colabora com abrigos e ONGs de proteção animal. Foto: Instagram/ @paollaoliveirareal
  • Joaquin Phoenix – é vegano, atua contra o especismo, ou seja, a discriminação de diferentes espécies. Foi premiado pela PETA em 2019. Participa de campanhas, narra documentários como Earthlings e Gunda e atua no resgate de animais de abatedouros, como vacas e bezerros.
    Joaquin Phoenix – é vegano, atua contra o especismo, ou seja, a discriminação de diferentes espécies. Foi premiado pela PETA em 2019. Participa de campanhas, narra documentários como Earthlings e Gunda e atua no resgate de animais de abatedouros, como vacas e bezerros. Foto: Harald Krichel - wikimedia commons
  • Thaila Ayala – mantém atuação contínua com a ONG Ampara Animal, participa de campanhas há mais de uma década e promove a conscientização sobre a proteção animal.
    Thaila Ayala – mantém atuação contínua com a ONG Ampara Animal, participa de campanhas há mais de uma década e promove a conscientização sobre a proteção animal. Foto: Reprodução Instagram /@thailaayala
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