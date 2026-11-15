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ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVA

Chuva em BH: árvore cai em cima de carro na Região Centro-Sul

Rua Pernambuco, no Bairro Funcionários, ficou interditada na tarde deste domingo após queda de árvore de grande porte

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/11/2026 19:22 - atualizado em 15/11/2026 19:22

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Queda de árvore de grande porte mobilizou os bombeiros na tarde deste domingo na Região Centro-Sul de BH
Queda de árvore de grande porte mobilizou os bombeiros na tarde deste domingo na Região Centro-Sul de BH crédito: CBMMG/Divulgação

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro estacionado na Rua Pernambuco, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (15/11), devido à forte chuva que atingiu a capital.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o espécime caiu e interditou a via, atingindo um Chevrolet Cobalt preto. Os militares cortaram a árvore e a removeram, liberando a via por volta das 17h30.

Entre as 13h25 e as 15h25, a regional registrou 10,4 milímetros (mm) de precipitação, o que representa 4,4% da média total esperada para o mês de novembro, de 236 mm, conforme a Defesa Civil de BH. Porém, foram registrados fortes ventos durante a chuva.

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Segundo os bombeiros, a chuva causou o registro de 13 ocorrências entre as 8h e 15h deste domingo, incluindo vistorias de risco de queda de árvores, corte dos espécimes e alagamentos.

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