Chuva em BH: árvore cai em cima de carro na Região Centro-Sul

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro estacionado na Rua Pernambuco, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (15/11), devido à forte chuva que atingiu a capital.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o espécime caiu e interditou a via, atingindo um Chevrolet Cobalt preto. Os militares cortaram a árvore e a removeram, liberando a via por volta das 17h30.

Entre as 13h25 e as 15h25, a regional registrou 10,4 milímetros (mm) de precipitação, o que representa 4,4% da média total esperada para o mês de novembro, de 236 mm, conforme a Defesa Civil de BH. Porém, foram registrados fortes ventos durante a chuva.

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Segundo os bombeiros, a chuva causou o registro de 13 ocorrências entre as 8h e 15h deste domingo, incluindo vistorias de risco de queda de árvores, corte dos espécimes e alagamentos.