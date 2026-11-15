Seis regiões de BH estão em alerta para risco geológico; veja quais
Depois do temporal que atingiu a capital na tarde deste domingo (15/11), o aviso foi atualizado
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Belo Horizonte tem seis regionais em alerta para risco geológico, neste domingo (15/11). De acordo com a Defesa Civil Municipal, em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas precipitações, há risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Leste. Já na Pampulha e na Região Nordeste, o risco é moderado. O aviso é válido até a segunda-feira (16/11).
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O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Se a pessoa observar algum destes sinais, o órgão alerta que saia imediatamente do imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193).
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SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:
- Trinca nas paredes
- Água empoçando no quintal
- Portas e janelas emperrando
- Rachaduras no solo
- Água minando da base do barranco
- Inclinação de poste ou árvores
- Muros e paredes estufados
- Estalos
RECOMENDAÇÕES:
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos
- Coloque calha no telhado da sua casa
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água
- Não jogue lixo ou entulho na encosta
- Não despeje esgoto nos barrancos
- Não faça queimadas