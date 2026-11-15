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ATENÇÃO

Seis regiões de BH estão em alerta para risco geológico; veja quais 

Depois do temporal que atingiu a capital na tarde deste domingo (15/11), o aviso foi atualizado

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
15/11/2026 18:06 - atualizado em 15/11/2026 18:06

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Regional de BH já atingiu 66% da média de chuva de novembro
A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Belo Horizonte tem seis regionais em alerta para risco geológico, neste domingo (15/11). De acordo com a Defesa Civil Municipal, em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas precipitações, há risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Leste. Já na Pampulha e na Região Nordeste, o risco é moderado. O aviso é válido até a segunda-feira (16/11). 

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O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Se a pessoa observar algum destes sinais, o órgão alerta que saia imediatamente do imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193).

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SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:

  • Trinca nas paredes
  • Água empoçando no quintal
  • Portas e janelas emperrando
  • Rachaduras no solo
  • Água minando da base do barranco
  • Inclinação de poste ou árvores
  • Muros e paredes estufados
  • Estalos

RECOMENDAÇÕES: 

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos
  • Coloque calha no telhado da sua casa 
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água 
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta 
  • Não despeje esgoto nos barrancos 
  • Não faça queimadas

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