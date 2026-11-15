Seis regiões de BH estão em alerta para risco geológico; veja quais 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Belo Horizonte tem seis regionais em alerta para risco geológico, neste domingo (15/11). De acordo com a Defesa Civil Municipal, em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas precipitações, há risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Leste. Já na Pampulha e na Região Nordeste, o risco é moderado. O aviso é válido até a segunda-feira (16/11).

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O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Se a pessoa observar algum destes sinais, o órgão alerta que saia imediatamente do imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193).

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SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos

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