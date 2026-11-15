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Defesa Civil emite alerta para possibilidade de granizo em BH

Mais cedo, o órgão também informou sobre a possibilidade de pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
15/11/2026 14:08 - atualizado em 15/11/2026 14:14

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Assim, esses núcleos sobem e descem várias vezes dentro da nuvem, carregados pelo vento. Cada vez que passam por uma camada com mais umidade, ganham uma nova camada de gelo. Quando o pedaço de gelo fica pesado demais para ser sustentado pelo vento, ele cai. A velocidade da queda depende do tamanho do granizo. Pedaços grandes podem atingir velocidades altas e causar danos sérios a plantações, veículos e telhados. Em situações extremas, o granizo chega a quebrar vidros e machucar pessoas.
O aviso é válido para as próximas duas horas. crédito: Unsplash / Cody A

A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta para a possibilidade de queda de granizo em Belo Horizonte, na tarde deste domingo (15/11). De acordo com o órgão, o aviso é válido para as próximas duas horas. 

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Também na tarde deste domingo, algumas regionais da capital registraram chuva forte, entre elas a Oeste. 

Mais cedo, o órgão emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h. O aviso é válido até as 8h de segunda-feira (16/11). 

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RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

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- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

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