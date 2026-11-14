Tempestades ameaçam todos os municípios de Minas Gerais no domingo (15/11)

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade de perigo potencial (primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas) afetando 853 cidades mineiras.

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Em âmbito federal, o contingente mineiro equivale a 19,81% do total nacional de 4.300 municípios incluídos no mesmo alerta, que abrange ainda outras 22 unidades da federação e o Distrito Federal.

Estão também sob alerta Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O aviso de tempestade entra em vigor a 0h e segue válido até as 23h59 deste domingo (15/11). Durante esse período, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Um cenário que oferece baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Além das localidades mineiras, outros 3.448 municípios brasileiros enfrentam as mesmas condições climáticas adversas nos demais estados atingidos pelo comunicado.

Como minimizar os impactos das tempestades?

Em Minas Gerais, o aviso de tempestade engloba todas as 12 mesorregiões constantes na relação de áreas afetadas do instituto.

Para minimizar transtornos diante da previsão de tempestade, o INMET divulga recomendações preventivas à população. O órgão orienta que, em caso de rajadas de vento, os moradores não se abriguem debaixo de árvores, devido ao leve risco de queda e de descargas elétricas, e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de recomendar que não sejam utilizados aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência ou necessidade de informações adicionais durante a vigência do alerta meteorológico, os cidadãos devem acionar os órgãos de segurança e socorro. O atendimento preventivo e o suporte em situações de risco podem ser solicitados junto à Defesa Civil, por meio do telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

A abrangência quase integral em Minas Gerais ocorre em meio ao período chuvoso de primavera no Sudeste e no Centro-Oeste do país, época marcada pela formação de instabilidades atmosféricas convectivas.

Esse comportamento meteorológico favorece ocorrências de precipitação rápida, rajadas de vento e granizo, exigindo acompanhamento contínuo dos boletins de atualização emitidos pelas autoridades climáticas.

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Com a validade estendida ao longo de todo o domingo, equipes municipais de monitoramento e defesas civis locais mantêm atenção redobrada em áreas suscetíveis a enxurradas pontuais e quedas de galhos na rede elétrica. A recomendação das autoridades é que motoristas e pedestres redobrem a cautela nos deslocamentos urbanos e rodoviários caso ocorra mudança brusca nas condições do tempo.

Alerta meteorológico em MG e no Brasil

Órgão emissor: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

Classificação do aviso: tempestade com grau de severidade de perigo potencial

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) tempestade com grau de severidade de perigo potencial Período de vigência : das 0h às 23h59 deste domingo, 15 de novembro de 2026

: das 0h às 23h59 deste domingo, 15 de novembro de 2026 Volume de chuva esperado: entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia

entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia Velocidade dos ventos: rajadas intensas entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo

rajadas intensas entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo Alcance em Minas Gerais: 852 dos 853 municípios do estado, equivalente a 99,88% do território mineiro e todas as 12 mesorregiões

852 dos 853 municípios do estado, equivalente a 99,88% do território mineiro e todas as 12 mesorregiões Alcance nacional: 4.300 municípios em 23 estados e no Distrito Federal, com participação mineira de 19,81%

Cuidados e recomendações preventivas