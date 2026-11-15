Quatro regionais de BH estão sob risco de deslizamentos; saiba quais
Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou o comunicado de risco geológico em algumas regiões devido às chuvas registradas nos últimos dias; veja recomendações
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A Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou o alerta de risco geológico nas regionais. Até a tarde deste domingo (15/11), as regiões Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Leste encontravam-se sob alerta forte, enquanto as regiões Pampulha, Nordeste e Hipercentro estavam sob aviso de risco moderado. Com a atualização, apenas o alerta de maior gravidade é válido até segunda-feira (16).
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Segundo a Defesa Civil municipal, o alerta vermelho ocorre quando as precipitações chegam a 70 milímetros (mm) ou mais dentro de 72 horas.
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Levantamento da Defesa Civil indica que as regionais já registraram, até a tarde deste domingo, mais de 70% da média esperada para o mês de novembro.
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Quais são os sinais de deslizamento?
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperradas.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).