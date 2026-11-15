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RISCO GEOLÓGICO

Quatro regionais de BH estão sob risco de deslizamentos; saiba quais

Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou o comunicado de risco geológico em algumas regiões devido às chuvas registradas nos últimos dias; veja recomendações

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/11/2026 23:16

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Deslizamento de terra atinge casa e três carros em BH
Grande volume de chuva pode causar deslizamentos crédito: Jair Amaral /EM/D.A Press. Brasil

A Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou o alerta de risco geológico nas regionais. Até a tarde deste domingo (15/11), as regiões Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Leste encontravam-se sob alerta forte, enquanto as regiões Pampulha, Nordeste e Hipercentro estavam sob aviso de risco moderado. Com a atualização, apenas o alerta de maior gravidade é válido até segunda-feira (16).

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Segundo a Defesa Civil municipal, o alerta vermelho ocorre quando as precipitações chegam a 70 milímetros (mm) ou mais dentro de 72 horas.

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Levantamento da Defesa Civil indica que as regionais já registraram, até a tarde deste domingo, mais de 70% da média esperada para o mês de novembro.

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Quais são os sinais de deslizamento?

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperradas.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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