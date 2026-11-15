Minas está sob alerta de tempestade com granizo nesta segunda-feira (16)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Na medida em que o período chuvoso avança, a atenção deve ser redobrada em caso de chuva forte. Nesta segunda-feira (16/11), todos os municípios de Minas Gerais estarão sob alerta para tempestade com risco de queda de granizo. Confira as recomendações da Defesa Civil abaixo.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia. Uma chuva de 50mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 50 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

A situação é agravada pelo risco de queda de granizo, que pode acarretar diretamente em ferimentos em pessoas e animais. Além disso, o excesso de gelo pode deixar o chão escorregadio e a força da chuva pode danificar telhados, veículos e redes elétricas.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o fim de segunda-feira. Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.

Em caso de rajadas, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.