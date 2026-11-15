Temporal destelha casa e deixa família presa em Nova Lima

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma família ficou presa dentro de casa, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nova Lima, na Grande BH, na tarde deste domingo (15/11), durante o temporal que atingiu a cidade.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva forte e as rajadas de vento arrancaram completamente o telhado do imóvel e atingiram a rede elétrica.





A moradora foi quem acionou os bombeiros. Ela estava na casa com uma tia e contou que parte das telhas desabou e bloqueou os acessos de entrada e saída do imóvel, impedindo que os moradores deixassem o local em meio à tempestade.





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Já outra parte da estrutura foi arremessada contra a rede elétrica, gerando risco de queda para quem passasse pelo local e acidentes envolvendo a fiação.