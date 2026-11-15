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ESTRAGOS DA CHUVA

Temporal destelha casa e deixa família presa em Nova Lima

Parte das telhas caiu e bloqueou os acessos de entrada e saída do imóvel, impedindo que os moradores deixassem o local em meio à tempestade

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
15/11/2026 18:50 - atualizado em 15/11/2026 18:50

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Uma equipe da Defesa Civil também esteve no local
Uma equipe da Defesa Civil também esteve no local crédito: Luis Dutra / Portal Nova Lima

Uma família ficou presa dentro de casa, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nova Lima, na Grande BH, na tarde deste domingo (15/11), durante o temporal que atingiu a cidade.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva forte e as rajadas de vento arrancaram completamente o telhado do imóvel e atingiram a rede elétrica. 

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A moradora foi quem acionou os bombeiros. Ela estava na casa com uma tia e contou que parte das telhas desabou e bloqueou os acessos de entrada e saída do imóvel, impedindo que os moradores deixassem o local em meio à tempestade. 


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Já outra parte da estrutura foi arremessada contra a rede elétrica, gerando risco de queda para quem passasse pelo local e acidentes envolvendo a fiação.

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